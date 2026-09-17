El Samsung Galaxy Z Fold8 es el rival del nuevo iPhone Duo: ahora puedes llevártelo con más de 600 euros de descuento

La llegada del iPhone Duo ha revolucionado el terreno de los plegables, aunque Samsung sigue siendo la marca líder en este tipo de dispositivos. Si el modelo de Apple no te convence y buscas la experiencia del formato pasaporte sin gastar el sobreprecio de salida de Apple, ahora tienes una oportunidad de oro en AliExpress.

El Samsung Galaxy Z Fold8 se desploma por debajo de su precio oficial (1.999 euros) y ya puede ser tuyo con más de 600 euros de descuento aplicando los cupones del vendedor activos en la plataforma. Concretamente, ha pasado a costar 1.373,55 euros.

Un plegable con formato pasaporte a precio imbatible

Este Samsung Galaxy Z Fold8 es el nuevo buque insignia en el sector de los plegables y está diseñado para exprimir al máximo la productividad y el entretenimiento móvil. Cuenta con un chasis de apenas 4,5 mm de grosor.

Su pantalla es de tipo Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pulgadas a 120 Hz, acompañada de una pantalla exterior comodísima para usar con una sola mano. En su interior ruge el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, respaldado por 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y todas las herramientas de Inteligencia Artificial de la capa de personalización One UI.

A nivel fotográfico no se queda corto: integra un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular y un teleobjetivo óptico, todo alimentado por una batería de 4.800 mAh optimizada para aguantar jornadas intensas de multitarea.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smartphone samsung galaxy z fold8 hoy ✅ LO MEJOR Potencia e IA al máximo nivel: el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 garantiza una fluidez absoluta en juegos y multitarea con pantalla dividida.

el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 garantiza una fluidez absoluta en juegos y multitarea con pantalla dividida. Diseño más estilizado: reduce sensiblemente el grosor y el peso frente a generaciones anteriores sin perder la protección al agua. ❌ LO PEOR Carga rápida conservadora... Se mantiene en los rangos habituales de Samsung sin dar el salto a las potencias ultrarrápidas de otras marcas.

Se mantiene en los rangos habituales de Samsung sin dar el salto a las potencias ultrarrápidas de otras marcas. Stock limitado... Las ofertas en AliExpress para terminales de este calibre suelen agotarse en pocas horas o al consumirse los cupones. 💡 CÓMPRALO SI... Trabajas con documentos, hojas de cálculo o varias apps a la vez, la pantalla interior de 7,6 pulgadas no tiene rival. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu presupuesto es bajo. Aunque tenga un buen descuento, sigue siendo un desembolso elevado propio de la gama súper premium.

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