Lidl celebra la semana que viene su Black Friday y uno de sus productos estrella es su robot de cocina. El próximo viernes 28 de noviembre, la cadena de supermercados alemana venderá rebajado (a 149,99 euros frente a los 199,99 euros que suele costar) este Monsieur Cuisine Compact.

Monsieur Cuisine compact SMCC 1100 A1 PVP en Lidl — 149,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no llegas a tiempo a conseguir este chollo de Lidl, Amazon tiene una alternativa que te puede interesar si estás buscando un pequeño electrodoméstico de este tipo. Se trata del Create Chefbot Compact Connect, un robot de cocina con 24 programas automáticos, 1.200 W y una capacidad de 3,5 litros. En el Black Friday anticipado de Amazon lo tienes disponible por 127,95 euros.

CREATE/CHEFBOT COMPACT CONNECT/Robot de cocina inteligente multifunción Hoy en Amazon — 127,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Tamaño reducido pero sin renunciar a potencia

A diferencia del Monsieur Cuisine Smart de gran formato, esta versión Compact apuesta por optimizar el espacio sobre la encimera manteniendo intactas las funciones clave que hacen tan prácticos a estos ayudantes de cocina.

Con una potencia máxima de 1.100 W y un rango de temperatura regulable entre 37 y 130 grados, este robot de cocina permite desde sofreír y cocer a fuego lento hasta triturar o cocinar al vapor de forma sencilla, siendo ideal incluso para los que no saben nada de cocina.

Uno de sus detalles que llama la atención es la forma en la que resuelve la cocina guiada sin encarecer el dispositivo con una enorme pantalla integrada. Concretamente, incorpora una pantalla táctil LCD sencilla e intuitiva en el propio cuerpo, pero se conecta con el teléfono móvil para enviar directamente más de 400 recetas desde la app oficial al robot.

Su jarra de acero inoxidable ofrece una capacidad de 2,5 litros, capacidad más que suficiente para preparar raciones diarias para parejas o familias pequeñas sin ocupar el volumen de un robot gigante.

Además, incorpora una báscula integrada de precisión que pesa los ingredientes directamente dentro del vaso. En cuanto a funcionamiento, ofrece 10 velocidades, giro a la derecha (para picar y triturar) y giro a la izquierda (para remover alimentos delicados sin deshacerlos).

⚡ EN RESUMEN: oferta para robot de cocina monsieur cuisine compact ✅ LO MEJOR Precio de derribo (149,99 euros): ahorrar 50 euros en un robot multifunción con báscula integrada y cocina guiada lo sitúa en una relación calidad-precio difícil de igualar.

ahorrar 50 euros en un robot multifunción con báscula integrada y cocina guiada lo sitúa en una relación calidad-precio difícil de igualar. Más de 400 recetas guiadas vía smartphone: aprovecha la pantalla del móvil para seguir los pasos y enviar los ajustes directamente al robot. ❌ LO PEOR Dependencia del móvil para las recetas... Aunque tiene pantalla táctil LCD para controlar tiempo, temperatura y velocidad manualmente, es imprescindible descargar la app en el smartphone para disfrutar de la cocina guiada.

Aunque tiene pantalla táctil LCD para controlar tiempo, temperatura y velocidad manualmente, es imprescindible descargar la app en el smartphone para disfrutar de la cocina guiada. Capacidad más contenida (2,5 litros)... Si sueles cocinar por lotes grandes para familias numerosas o invitados, puede quedarse algo justo frente a las jarras de 3 o 4,5 litros de los modelos mayores. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes una cocina pequeña o con poca encimera libre, vives solo, en pareja o en una familia de tres miembros, y quieres iniciarte en los robots de cocina con un modelo completo, fiable y por menos de 150 euros. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un robot con una gran pantalla integrada en el propio aparato para no depender del teléfono móvil mientras cocinas, o si necesitas preparar grandes cantidades de domida de una sola vez.

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Imágenes | Webedia y Lidl

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