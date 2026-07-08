El Redmi Note 15 Pro+ cae al precio mínimo histórico de MediaMarkt: así es el móvil barato con una batería enorme

MediaMarkt ha dado comienzo a su campaña por el 27 aniversario y hay ofertas bastante atractivas en móviles. Uno de los más interesantes es el Redmi Note 15 Pro+ de Xiaomi, que tras un tiempo variando de precio por fin se puede comprar con uno de los mejores descuentos que ha lanzado la tienda: 359 euros. Eso sí, únicamente en los colores azul glaciar y mocha brown.

Un móvil con una batería enorme

El Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ es un móvil que principalmente destaca porque, pese a su precio de lanzamiento (499,99 euros), incorpora una batería bastante generosa en cuanto a capacidad, ya que esta alcanza los 6.500 mAh. En la práctica, la batería es impresionante, y para recargarla tenemos carga rápida de 100W.

También incorpora una pantalla AMOLED con diagonal de 6,83 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz para que se vea muy fluida tanto en juegos como a la hora de navegar por los menús. Además, es compatible tanto con Dolby Vision como con HDR10+.

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Como es de esperar, el sistema operativo de este móvil es HyperOS, monta el procesador Snapdragon 7s Gen 4 de Qualcomm (por este precio no está nada mal) y viene con certificación IP68 con resistencia al agua y al polvo, asíc omo con una cámara trasera principal de 200 MP.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ hoy ✅ LO MEJOR Su batería es el mayor atractivo del móvil con una capacidad de 6.500 mAh.

es el mayor atractivo del móvil con una capacidad de 6.500 mAh. Los altavoces dobles estéreo son bastante potentes. ❌ LO PEOR Tiene mucho bloatware .

. El sistema de cámaras se encuentra por debajo de lo esperado.- 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil cuya batería te pueda aguantar muchas horas sin utilizar el cargador. Y sin gastarse un dineral en un modelo de gama alta. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres realizar muchas fotografías con el móvil, ya que precisamente no es el apartado donde más destaca.

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Imágenes | Iván Linares, Xiaomi

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