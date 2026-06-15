Precio mínimo histórico para esta tele OLED de LG: es ideal para ver pelis o jugar a videojuegos

Con el Mundial, estamos viendo algunas ofertas impresionantes en teles de todo tipo, independientemente de si buscamos una de las mejores o preferimos una opción que apueste más por la calidad-precio. Dentro de todas las Smart TV OLED que hay en las tiendas, una de las más accesibles es la LG OLED B5 y hoy tiene su mejor oferta hasta el día de hoy: sale en Amazon por 662,15 euros en su versión de 55 pulgadas.

Una tele ideal para ver cine o jugar a videojuegos

El mínimo histórico de este televisor, modelo LG OLED55B56LA, llevaba situado unos meses en los 732 euros. Esta oferta hace que baje por primera vez de los 700 euros, colocándose ahora mismo como una oportunidad genial para hacernos con un muy buen televisor OLED para casa. Para poder disfrutar de este precio, es necesario meter la tele en el carrito. De esta forma, recibiremos automáticamente un descuento de 116,85 euros.

Como ya hemos dicho más arriba, se trata de un televisor OLED de 55 pulgadas. Esta tecnología no cuenta con retroiluminación como los televisores LED o MiniLED, sino que está formada por diodos autoemisivos. Esto, en la práctica, se traduce en un color negro puro y un contraste top, lo que es ideal para ver pelis o series en casa.

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Este modelo es compatible con Dolby Vision (no con HDR10+) y cuenta con una tasa de refresco nativa de 120 Hz. Además, cuenta con puertos HDMI 2.1 y VRR, lo que la hace idónea para jugar con consolas como PlayStation 5 o Xbox Series X. Eso sí, hay que tener en cuenta que su nivel de brillo no es tan alto como la LG OLED C5 o como los televisores MiniLED, por lo que puede sufrir de reflejos en habitaciones muy iluminadas.

⚡ EN RESUMEN: oferta del LG OLED55B56LA ✅ LO MEJOR Precio top para un televisor OLED: Este nuevo mínimo histórico coloca este LG OLED B5 como una de las mejores opciones calidad-precio ahora mismo si buscas esta tecnología.

Este nuevo mínimo histórico coloca este LG OLED B5 como una de las mejores opciones calidad-precio ahora mismo si buscas esta tecnología. Ideal para pelis o videojuegos: Su negro puro y su contraste infinito hacen de esta tele una pasada para jugar, cine o series. ❌ LO PEOR Brillo máximo justito: Se queda un poco corta en brillo en comparación a otros OLED u otras tecnologías, por lo que puede sufrir de molestos reflejos si en tu habitación hay mucha luz.

Se queda un poco corta en brillo en comparación a otros OLED u otras tecnologías, por lo que puede sufrir de molestos reflejos si en tu habitación hay mucha luz. Le falta potencia sonora: Su sonido cumple, pero lo ideal es acompañar este televisor con una barra de sonido para mejorar la experiencia. 💡 CÓMPRALO SI... Te encanta ver cine en casa o quieres jugar con una consola de la generación actual con la mejor configuración gráfica y de rendimiento posible. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un televisor que no sufra de reflejos molestos porque lo vas a colocar en una habitación con mucha luz o con grandes ventanales.

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Imágenes | LG

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