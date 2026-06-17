Ya es oficial: los nuevos Realme P4 Lite y Realme P4x llegan a España con unas baterías inmensas y precios muy bajos

Tenemos un nuevo móvil interesante por menos de 200 euros. En este caso, se trata del nuevo Realme P4 Lite 4G, que ya está disponible en España a través de Amazon: parte de los 139 euros, pero está en oferta adelantada de Prime Day por 179,99 euros en su versión con 256 GB de almacenamiento. Nos vamos a centrar en él, aunque tiene un hermano mayor llamado Realme P4x que llega por 249,99 euros, aunque ahora mismo no está disponible.

Smartphone realme P4 Lite 4G, 4GB+256GB, Pantalla LCD HD 120Hz 6,8", Batería Titan 6600mAh, Carga 15W, Carga inversa 6W, IP64 Antipolvo e Impermeable, Sistema Next IA, Púlsar Morado (Sin Cargador) Con Amazon Prime — 179,99 € Acaba en 9 días 8 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un móvil muy barato con una batería enorme

Aunque se puede conseguir por menos, merece la pena gastar un poco más por este Realme P4 Lite e ir a por su versión con 256 GB de almacenamiento. Este móvil tiene un PVP de 259,99 euros, pero la oferta, que llega de forma anticipada por el Prime Day de la próxima semana, lo deja con un descuento de 80 euros que no viene nada mal.

Estamos ante un móvil pensado para usuarios poco exigentes que utilizan el móvil para apps como WhatsApp o para navegar por Internet, por ejemplo. Lo que más destaca del mismo, sin duda, es su batería, que es de 6.600 mAh. Ya encontramos baterías de gran tamaño en teléfonos incluso por menos de 200 euros, lo que es una gran noticia. Todo sin que su grosor llegue a los 8,4 milímetros.

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La pantalla, pese a ser LCD y no OLED (es decir, no se va a ver tan bien a la hora de ver pelis o videos), tiene 6,8 pulgadas y 120 Hz de tasa de refresco. Eso significa que vamos a tener una experiencia fluida, especialmente a la hora de leer texto. Eso sí, hay que tener en cuenta que solo tiene 4 GB de memoria RAM, por lo que se puede quedar un poco corto a la larga. Pero claro, esto es algo que se veía venir debido a la crisis de precios que está sufriendo la memoria.

⚡ EN RESUMEN: oferta del realme p4 lite ✅ LO MEJOR Oferta de lanzamiento para su mejor versión: Por menos de 180 euros tienes la versión del Realme P4 con 256 GB de almacenamiento.

Por menos de 180 euros tienes la versión del Realme P4 con 256 GB de almacenamiento. Batería enorme: Su batería es de 6.600 mAh, una cifra muy alta y que ya estamos empezando a ver en móviles asequibles. ❌ LO PEOR Ay, los 4 GB de RAM: Aunque para el día a día puede ser suficiente, los 4 GB de RAM se pueden quedar justitos de cara al futuro o si sueles tener muchas apps abiertas a la vez.

Aunque para el día a día puede ser suficiente, los 4 GB de RAM se pueden quedar justitos de cara al futuro o si sueles tener muchas apps abiertas a la vez. Potencia justita: Para el día a día no va a ser un problema, pero no es un móvil al que se le pueda exigir a la hora de jugar, por ejemplo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil muy barato con buen almacenamiento, una batería grande y no eres de los que usan mucho la cámara del teléfono. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa más potente, con mejor sistema de cámaras y no te importa gastar un poco más.

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Imágenes | Realme

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