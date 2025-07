La oferta del verano llega a Movistar Plus+ con un descuento del 50% para ver películas, series, documentales y deportes

De vez en cuando las plataformas de streaming lanzan ofertas muy interesantes para ver su contenido pagando bastante menos —generalmente la mitad—. Movistar Plus+, de hecho, desde hoy mismo tiene activa su nueva promoción veraniega con la que podemos acceder a un enorme catálogo de películas, series, documentales, deportes y mucho más por sólo... 4,99 euros.

Suscripción mensual a Movistar Plus+ (durante tres meses) PVP en Movistar Plus+ — 4,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Tres meses de Movistar Plus+ a mitad de precio

'Luz en la oscuridad', de Carles Porta, es una de las series que más ganas tengo de ver en Movistar Plus+.

El precio habitual de Movistar Plus+ es de 9,99 euros, pero en lo que dura esta promoción podemos acceder a su gran catálogo de contenido por 4,99 euros durante tres meses. Después, la suscripción se renueva automáticamente al precio oficial. Además, la oferta es válida tanto para nuevos como para antiguos suscriptores, aunque no para aquellos que actualmente cuenten con una suscripción activa.

Uno de los grandes reclamos de esta nueva oferta de Movistar Plus+ son los deportes, ya que durante los próximos meses se podrá acceder a un buen surtido de partidos. Entre ellos, tenemos los encuentros entre el Espanyol y el At. Madrid (17 de agosto), el del Levante y el FC Barcelona (24 de agosto) o el del Real Madrid y el Mallorca (31 de agosto).

Pero, además, se podrá acceder a la Supercopa de Europa con el partido del PSG contra el Tottenham (13 de agosto), o al US Open de tenis que se celebrará del 24 de agosto al 7 de septiembre. Y si eres más de baloncesto, de golf o de Rugby, también podrás disfrutar de algunos encuentros con la suscripción de Movistar Plus+.

En lo personal, nunca he estado suscrito a Movistar Plus+ y este es el momento en el que voy a hacerlo. Más por el contenido de series, películas y documentales que por el de deportes. Hay muchas cosas que quiero ver y que me he ido guardando desde hace bastante tiempo.

Entre el contenido que más me llama la atención, 'Crims' ('Crímenes') y 'Luz en la oscuridad', de Carles Porta (ya he visto algunas temporadas de 'Crims' y estoy bastante enganchado), 'Kraven the Hunter', que no llegué a verla en cines, 'Outlander', una serie que me han recomendado muchas veces, o 'Bitelchús Bitelchús', que también la tengo en mi lista de pendientes.

Con todo ello, la nueva oferta del verano de Movistar Plus+ es lo suficientemente atractiva para maratonear esas series y películas (también deportes, por qué no) que tenemos en la lista de pendientes. Recordad que la oferta sale por 4,99 euros al mes durante tres meses en lugar de 9,99 euros al mes.

También te puede interesar

Kraven the Hunter (4K UHD + Blu-ray) [Blu-ray] Hoy en Amazon — 26,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Bitelchús Bitelchús (Blu-ray) [Blu-ray] Hoy en Amazon — 19,15 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Movistar Plus+

En Xataka | Movistar Plus+ para no clientes de Movistar: qué es, cuánto cuesta, canales, servicios adicionales y cómo contratarlo

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio: cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados