Los expertos coinciden: quitar los imanes de la nevera ahorra exactamente cero euros en tu factura, aunque hay otras cosas que sí funcionan

Los adornos imantados que en muchos hogares decoran los frigoríficos ha sido objeto de una curiosa leyenda urbana, la de que hacen que nuestro electrodoméstico consuma más.

“Todo en este mito es falso”, señalaba Endesa una de las últimas veces que el rumor volvía a resurgir. Los imanes de la nevera no generan un impacto en el consumo eléctrico de estos electrodomésticos ya que los campos magnéticos de los imanes que colocamos en nuestras neveras son muy débiles.

Tanto que “ni siquiera atraviesan la puerta de la nevera”, continúa explicando la compañía eléctrica en el blog de la compañía. Y es que algunos de los imanes que colocamos en nuestra nevera apenas tienen la fuerza para mantenerse en su sitio ellos mismos, pero tampoco los imanes más potentes en este rango podrían hacerlo.

Necesitaríamos un imán muy potente, fuera del rango de los imanes de nevera para afectar al funcionamiento de ésta. “Solo [aumentaría el consumo] si los imanes de tu nevera fueran electroimanes” contestaba un usuario del foro Physics Forums allá en 2012 cuando otro usuario planteaba esta duda.

Endesa no ha sido la única compañía que se ha pronunciado en los últimos años sobre esta leyenda urbana. Cuando preguntamos a LG, nos comentaron que se trataba de un "mito": "los imanes de nevera no tienen ningún efecto sobre el consumo, la vida útil o los alimentos. Los imanes situados en el exterior del frigorífico no influyen en el funcionamiento ni en la capacidad de refrigeración interna del aparato".

En esa misma línea nos contestaba otro fabricante, Bosch, que aseguraba que los imanes no iban a afectar para nada el funcionamiento más allá de producirse arañazos en la superficie o, si alguien se siente especialmente inspirado y llena la puerta de imanes, poder afectar a la vida útil de la bisagra de la puerta si aumenta mucho su peso. En cualquier caso, fueron muy rotundos al respecto: nunca afectará al consumo eléctrico del electrodoméstico

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Cómo ahorrar con la nevera.

Los frigoríficos pueden suponer la mayor fuente de consumo energético detrás de calefacción y agua caliente y pueden acaparar casi una quinta parte del consumo eléctrico. Deben estar enchufados y funcionando todo el día, lo cual limita las posibles estrategias para ahorrar en gasto, aunque algunas existen.

La opción que más reduce el consumo eléctrico es una quizás no al alcance de todos: conseguir una nevera más eficiente. Puede que no hayamos amortizado aún el que tenemos o puede que aún no nos de el presupuesto para cambiarlo, pero apostar por modelos más eficientes implicará un ahorro no tan a largo plazo.

Otras formas de ahorrar son de sobra conocidas: mantener la puerta abierta lo mínimo posible o no introducir alimentos calientes en ella son trucos de sobra conocidos. Mantener el hermetismo de la nevera, eso sí, va un poco más allá. Para lograrlo debemos asegurarnos siempre de que no hay alimentos que puedan dificultar su cierre y que los elementos de sellado (la goma) se encuentra en buen estado.

Dónde coloquemos el frigorífico también puede afectar a su rendimiento. Empotrarlo, colocarlo a la luz del sol, o cerca de una fuente de calor como un radiador u horno puede hacer que requiera más energía para mantener su interior fresco.

Por último, debemos mantener el congelador libre de escarcha en la medida de lo posible. La escarcha funciona como aislante (como si tuviéramos un iglú dentro del congelador. Esto hace que el congelador requiera más energía para enfriar los productos de su interior.

En medio de una crisis energética única en casi medio siglo, ahorrar energía eléctrica se ha convertido en una obsesión para algunos y una necesidad para muchos. Es por eso importante centrarse en aquellas estrategias que sí nos permitan ahorrar energía y dinero.

Imagen | Giulia Hetherington

Una versión de este tema se publicó originalmente en 2023. Por desgracia para la ciencia, sigue siendo totalmente vigente en 2026...