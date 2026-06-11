OPPO Watch X3, análisis: el secreto para que Wear OS dure casi una semana no es una batería más grande, son dos cerebros

Asistí a un antes y un después en lo que a relojes inteligentes con Wear OS se refiere: la introducción del doble procesador y sistema operativo con el OnePlus Watch 2. No hay receta más efectiva para extender la autonomía de un smartwatch multifuncional. La fórmula es tan buena, que OPPO ha terminado llevándosela a sus propios relojes, como el último modelo: el OPPO Watch X3.

A tope de posibilidades, con lo que hace a un smartwatch serlo en toda su extensión y sin lo peor de este tipo de relojes inteligentes: la única jornada de uso. Los cuatro días con entrenamientos diarios y todos los sensores activos en segundo plano son lo habitual. Todo un lujo para quien llega de un Apple Watch y similares, puedo dar fe.

Ficha técnica del OPPO Watch X3



OPPO Watch X3 dimensiones y peso 47,4 x 47,4 x 11 mm 43 gramos (sin correa) pantalla LTPO AMOLED de 1,5 pulgadas Resolución 466 x 466 píxeles 310 PPP Brillo máximo: 600 nits Brillo máximo bajo el sol: 1.500 nits Brillo máximo para prácticas deportivas: 3.000 nits Cristal de zafiro 2D procesador Snapdragon W5 Gen 1 Procesador de bajo consumo BES2800BP memoria ram 2 GB almacenamiento interno 32 GB 4 GB eMMC para RTOS Sensores Sensor de aceleración Giroscopio Sensor de frecuencia cardíaca óptico Sensor de oximetría de pulso óptico Sensor geomagnético Sensor de luz Barómetro Sensor de temperatura en muñeca Batería 646 mAh Carga rápida VOOC Autonomía Hasta 16 días en modo ahorro conectividad WiFi 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 resistencia MIL-STD-810H 5 ATM IP68/IP69 botones Botón de acción lateral Corona giratoria compatibilidAD Android 9.0 o superior sistema operativo Wear OS 6.0 con Color OS Sistema operativo de bajo consumo RTOS OTROS Brillo automático Modo AoD Electrocardiograma Salud vascular Detección de caídas Más de 100 modos deportivos Google Play PRECIO 379 euros

Diseño y pantalla: pensado para lucirse

Es grande, algo pesado, se inclina más hacia la elegancia que al deporte, la carcasa de titanio le otorga un carácter 100 % premium y aporta un toque diferente a la esfera circular de la familia: un bisel fijo con forma de polígono de doce caras. A primera vista le encontré una lejana similitud en diseño al Samsung Galaxy Watch Ultra, aunque el OPPO está construido enteramente en metal y tiene un grosor más fino.

Es un smartwatch poco apto para las muñecas pequeñas. En la mía se ve bastante grande, en la de mi mujer parece gigantesco. Aun así, me ha parecido cómodo de llevar incluso con su peso. Ayuda mucho el diseño que OPPO ha aplicado a la pulsera: ofrece un sistema de doble eslabón para cada lado que permite al material adaptarse a la muñeca. Además, las correas son compatibles con el pasador estándar de 22 mm. Esto facilita encontrar recambios.

El OPPO Watch X3 incluye una correa elástica con un sistema de doble eslabón para ajustar el reloj a la muñeca. El pasador de la correa es el estándar de 22 mm

Pantalla redonda de 1,5 pulgadas y control táctil que se apoya en dos botones laterales: el de la corona (giratoria y con pulsador, una delicia) y el botón inferior que está dirigido a lanzar las actividades deportivas. Estos dos botones no sustituyen los toques en pantalla, ya que para aceptar y desplazarse entre los widgets se requieren los dedos.

La construcción es excelente, se nota que OPPO ha querido codearse con las marcas más reconocibles de relojes clásicos. Mantiene parte de ese encanto sin perder las capacidades de smartwatch, justo donde más sorprende. Porque el Watch X3 no prescinde de casi nada.

El panel AMOLED se ve de escándalo en cualquier situación, incluso haciendo deporte bajo el sol de mayo (quién me mandaría). OPPO asegura que alcanza los 3.000 nits de brillo máximo en determinadas prácticas deportivas. A tanto no llegué, sí pude comprobar que no hay problemas para distinguir los elementos del menú en cualquier situación.

El panel es una maravilla, la respuesta al toque está a buen nivel. Obedece al gesto de inclinar la muñeca, admite pantalla siempre encendida (consume más, entre un 20-24 % extra), permite programar las horas de apagado para que no moleste durante el sueño y, hablando de sueño, puede molestar al llevarlo a la cama. Es bastante grande, hay que tenerlo en cuenta.

Experiencia de uso: OPPO ha sabido cómo potenciar Wear OS

Desde mi primer reloj con doble SoC y SO, el OnePlus Watch 2, he asumido que no quiero un reloj con Wear OS si no incorpora estas dos claves que tanto OnePlus como OPPO cuelan en sus mejores relojes inteligentes. La experiencia me ha demostrado que el “A mí me daban dos” extiende la batería hasta casi quintuplicar un smartwatch corriente con el sistema de Google. En uso real, nada de en modo ahorro de batería. No es poca cosa.

El OPPO Watch X3 es un completo dispositivo al que se le pueden instalar apps desde su Google Play, admite el pago móvil (Google Wallet), incluye una capa sobre Wear OS que no desluce la apariencia de Google y ofrece un alto rendimiento, también eficiencia. ¿La tarea no necesita poner el reloj a máximos? Usa un chip de bajo consumo junto con el sistema RTOS, propio de OPPO. Como explicaré en el apartado de batería, esta dualidad es un gran extra.

El cambio entre Wear OS y RTOS es invisible: no te das cuenta de si el reloj usa uno u otro. Medalla de oro a la experiencia de uso

Me he sentido a gusto con la mecánica de interacción, es la habitual. Gestos, pulsaciones sobre la pantalla y la siempre bienvenida corona para hacer zooms sobre la parrilla de apps. La respuesta del reloj es exquisita. Rápida y sin que se aprecien lags en ningún momento. Premium por fuera y también por dentro.

OPPO incluye una buena variedad de esferas de reloj. No he necesitado descargar nuevas desde Play Store, con las incluidas he tenido suficiente. La mayor parte de ellas admite personalización y complicaciones, dejarlas al gusto es tan sencillo como mantener pulsado sobre la pantalla. La viveza e intensidad del panel realzan cada esfera.

Me habría gustado tener una interfaz que pudiera usarse solo con los botones físicos, creo que es una de las grandes ventajas de apuestas como Garmin (con agua es complicado utilizar la pantalla, por ejemplo). Wear OS no está pensado para eso, tampoco OPPO ha personalizado su interfaz para usarse solo con botones. Por el tamaño de la pantalla, y el control de uso, hacerse con el reloj no entraña dificultad.

Registro deportivo: a un excelente nivel para ser un smartwatch

Si algo me gusta del OPPO Watch X3 es que sobresale en todo lo que busco para un dispositivo de su clase. Es un reloj muy resistente, bonito para quien aprecie los relojes grandes, mantiene la elegancia y no desentona en ninguna situación. Su hardware es envidiable y, encima, se comporta muy bien cuando toca medir los entrenamientos. Llevo casi un año con un Garmin y no he echado mucho de menos durante las tres semanas que me pasé al OPPO.

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El abanico de sensores es de lo más amplio. El reloj mide el ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno en sangre, estrés, sueño y hasta hace electrocardiogramas (hay una función que realiza un análisis corporal completo en 60 segundos, muy recomendable). La precisión me ha parecido acertada en lo que respecta al rendimiento deportivo y de salud. También en cuanto a ECG, con las obvias recomendaciones aquí: el Watch X3 no es un dispositivo médico. Hay que tomarse con cautela las mediciones.

Me ha acompañado a correr, durante mis ejercicios de fuerza, a caminar y en bici de montaña. Echo en falta un modo deportivo para BTT (tampoco hay de pádel, lo siento), aunque hay uno de volar cometas. Por si algún día se me ocurre sacarle el polvo a la mía.

El GPS posiciona muy rápido: en segundos está listo para salir a correr (buen uso del GNSS). En cuanto a la precisión del seguimiento, he notado un margen de error bastante bajo: en torno a unos 10-20 metros por kilómetro. Los registros son suficientemente precisos, no pierde los satélites y la app guarda toda la ruta junto con el resto de valores deportivos. Incluidas las pisadas y la estabilidad de carrera.

El seguimiento del ritmo cardíaco tiene sus más y sus menos. En bajas y medias pulsaciones suele ser preciso, la respuesta a los cambios de esfuerzo a veces tarda un poco. A altas pulsaciones no suele tener demasiado problema, en muy altas sí. Por encima de 160-170 ha habido veces que marcaba 30 pulsaciones menos. Todas las mediciones están contrastadas con una banda de pecho conectada al Garmin.

El seguimiento de sueño es automático, igual que el de estrés y el de otros valores de salud, como el SpO2 (se pueden desconectar para ahorrar batería). Como es habitual en los smartwatches, OPPO permite ajustar metas para ayudar a la motivación. Mide automáticamente los pasos (me ha parecido una medición fiable) y la temperatura de la muñeca en situación de reposo. Toda la información queda guardada en su app y respaldada en la nube de OPPO, de estar registrado. Es posible exportar los registros a otras plataformas: OHealth, el software que gestiona el reloj, permite sincronizar con Google Health y Strava. Nada más, se queda algo corto.

Wear OS solo es compatible con Android: nada de usar el OPPO Watch X3 con el iPhone. Sí admite cualquier móvil con SO Android 9 y superior

Me ha sorprendido lo bien que funciona para un deportista amateur que busca mejorar sus metas sin perder las capacidades clave de un smartwatch: pagos móviles compatibles con la mayoría de bancos (Google Wallet), instalación de apps (Play Store) y una autonomía excelente para su categoría. Es uno de los pilares, porque no se agota con un par de horas de entrenamiento. De hecho, hasta me he despreocupado de cargarlo.

Batería: carga suficiente como para despreocuparse

El doble de procesador y de sistema operativo se une a otra característica vital para conseguir un conjunto imbatible en Wear OS: una batería de silicio-carbono con una capacidad de 646 mAh. En la práctica, esto se traduce en unos 5/6 días de uso habitual, con una hora de ejercicio diario y todos los sensores activos. Despreocuparse de cargar continuamente el reloj da una enorme tranquilidad.

El consumo está muy contenido, incluso con medición en exteriores aprovechando el GPS: obtuve un gasto de 2-3 % de batería a la hora. Apagando sensores y mediciones de salud en segundo plano, los seis días de autonomía salen sin despeinarse. De activar el ahorro de batería, la autonomía se extiende hasta las 16 jornadas, este dato según OPPO. Bajo dicho ahorro, solo se puede usar el reloj, las mediciones de salud y los entrenamientos. Lo que queda bajo el paraguas de RTOS, que no es poco.

OPPO incluye un cable de carga y una base magnética donde encaja el reloj. La carga no es inalámbrica: en su lugar, la base y el reloj se unen por un conector de pines POGO

La potencia máxima de carga que medí fueron 6,5 W; con un máximo de 38,8ºC de temperatura, medidos en la cara interna del reloj. En cuanto a los tiempos, estos quedaron de la siguiente manera:

5 minutos de carga : 18 % de batería.

: 18 % de batería. 10 minutos de carga : 34 % de batería.

: 34 % de batería. 15 minutos de carga : 47 % de batería.

: 47 % de batería. 20 minutos de carga : 58 % de batería.

: 58 % de batería. 25 minutos de carga : 68 % de batería.

: 68 % de batería. 30 minutos de carga : 77 % de batería.

: 77 % de batería. Total: 48 minutos.

OPPO Watch X3, la opinión y nota de Xataka

No han sido unas semanas muy productivas en lo deportivo por una lesión que me ha impedido probar con mayor intensidad las capacidades del reloj. Aun así, me ha demostrado que se le da muy bien seguir el ritmo de cualquiera, tanto con un uso comedido como cuando toca exprimir sus capacidades. Todo Wear OS se mueve de escándalo, su pantalla se ve en igual medida y da la impresión de ser un smartwatch de lujo. La construcción y los materiales subrayan esa calidad.

OPPO ha decidido ir con todo en su reloj más representativo. Ya habíamos visto un excelente hardware y software en modelos como el OPPO Watch X2, con el X3 consigue refinar lo que quedaba por pulir. La correa es un buen ejemplo: los eslabones flexibles consiguen que la goma se ajuste mucho mejor a la muñeca (yo prefiero las correas de nylon, por el sudor durante los entrenamientos, pero reconozco que la del X3 se deja llevar y lucir). Y sin que se pierda la posibilidad de ponerle cualquier correa con pasador de 22 mm, no me gustan nada los relojes con enganche propietario.

Con un uso normal aguanta encendido unos seis días, su doble SO no peca de simplicidad en ningún momento, el registro deportivo está a muy buen nivel, el OPPO Watch X3 incorpora una gran cantidad de sensores y consigue un registro global de salud suficientemente preciso y completo. Su sensor de temperatura, y la medición de latidos/respiración, me dejaron ver hace unos días que necesitaba descanso.

No es un reloj pequeño, tampoco de los más baratos. Aun así, creo que por los 379 euros que pide OPPO por él, es el smartwatch Wear OS a recomendar para quien lo quiera todo sin prescindir de autonomía. Una vez me ha tocado dejarlo me tocó plantearme: ¿abandono el Garmin y regreso a Wear OS? Lo estoy pensando muy seriamente.

9,3 Diseño 9,2 Pantalla 9,5 Software 9,2 Batería 9,5 Interfaz 9,0 A favor Autonomía sobresaliente, de 5-6 días reales

Su doble SoC/SO hace que Wear OS se luzca

Construcción premium en titanio En contra Grande y pesado para muñecas pequeñas

Solo apto para Android

Sincronización limitada con plataformas deportivas, solo Google Health y Strava (aparte de OHealth)

Imágenes | Xataka

En Xataka | Mejores smartwatch en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de OPPO. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.