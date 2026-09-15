El nuevo set de Lego recrea la máquina recreativa de 'Donkey Kong' con el nivel en el que se enfrenta a Super Mario

La relación entre Lego y Nintendo es tan estrecha que a lo largo de los años hemos podido ver llegar sets de construcción de las numerosas licencias de la compañía nipona. Uno de los últimos en dar el salto a la tienda oficial de Lego es la máquina recreativa de Donkey Kong, un set precioso que se ha lanzado por un precio de 169,99 euros. No obstante, no es un set exclusivo de la tienda oficial, por lo que tenemos en proveedores como Amazon ligeramente más barato; en este caso, por 166,59 euros.

Una de las recreativas más icónicas de la historia

El set de Lego 72051 se inspira en la icónica recreativa de Donkey Kong, aquella en la que aparecía Super Mario por primera vez, aunque en esta primera aparición su nombre era Jumpman. Es, de esta forma, el videojuego que introdujo a un personaje que, con el tiempo, se convertiría en uno de los más icónicos de la industria del videojuego.

En cuanto al set de Lego, hablamos de una construcción que se compone de un total de 1.367 piezas. Lo atractivo es que podemos construir tanto la máquina como la pantalla del videojuego, recreando de esta forma el nivel con las mecánicas de la recreativa y con todo lujo de detalles.

El set incluye detalles como andamios, escaleras y martillos, así como algunas funciones para poder mover y hacer saltar a Jumpman. Como accesorios, incluye 21 barriles para que Donkey Kong los lance, tres personajes (Jumpman, Donkey Kong y Lady) y tiene unas dimensiones de 39 cm de altura, 27 cm de anchura y 15 cm de profundidad.

⚡ EN RESUMEN: oferta del set de lego Donkey Kong hoy ✅ LO MEJOR Su diseño inspirado en una de las recreativas más icónicas.

inspirado en una de las recreativas más icónicas. La funcionalidad, permitiendo mover ligeramente a Jumpman, así como hacer que salte o lanzar los barriles. ❌ LO PEOR Su precio: no es un set especialmente barato. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres decorar la casa con una recreativa icónica, sobre todo si sientes nostalgia por aquel videojuego que sirvió para introducir a Jumpman. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes poco espacio en casa, ya que se trata de un set con una altura bastante considerable.

También te puede interesar

LEGO Super Mario Game Boy Set de Exposición de Nintendo - Maqueta para Adultos con 2 Cartuchos de Videojuegos Inc. Zelda: Link's Awakening y Super Mario Land - Regalo para Gamers 72046 Hoy en Amazon — 57,98 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LEGO Mario Kart: Luigi y Mach 8 - Figura Articulada de Personaje de Nintendo Super Mario y Maqueta de Coche para Adultos - Merchandising Coleccionable - Regalo para Gamers y Fans - 72050 Hoy en Amazon — 152,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Lego

En Xataka | Tus series, cómics y películas favoritas también en LEGO: 15 kits de construcción ideales para montar tú mismo o regalar

En Xataka | Hay un set de LEGO Star Wars que volvería a comprarlo sin pensármelo dos veces. Es maravilloso y no es de los caros