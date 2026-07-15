No dejo de ver este tipo de micrófonos en vídeos de influencers. Pensaba que eran más caros, pero DJI tiene este a muy buen precio

Llevo unos cuantos meses viendo muchísimos vídeos de influencers que utilizan micrófonos de solapa, a veces colocados en el cuello de una camisa o camiseta y otras tantas en sitios bastante extraños como tenedores. En cualquier caso, pensaba que eran micrófonos profesionales que tenían precios elevados, pero lo cierto es que marcas como DJI tienen algunos modelos con un buen precio. Es el ejemplo del DJI Mic Mini 2, que cuesta 99 euros en la tienda oficial y viene con algunos añadidos.

Un micrófono con varios añadidos

El DJI Mic Mini 2 no viene solo, ya que al comprarlo desde la tienda oficial incluye varias cosas: dos transmisores, un receptor y un estuche de carga, entre otros, que ofrece una autonomía de hasta 48 horas, una cifra especialmente interesante para grabar durante muchas horas sin tener que utilizar el cargador.

El micrófono de DJI ofrece tres preajustes de voz distintos para adaptar el audio a nuestras necesidades: Regular, para un sonido más natural y equilibrado, Sonoro para obtener graves más plenos y Brillante para sonido con mayor claridad (útil para transmisiones o clases).

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También cuenta con cancelación de ruido, ofrece grabación inalámbrica omnidireccional y se puede conectar a un smartphone (para iPhone antiguos es necesario tener un adaptador Lightning). Además, tal y como menciona la marca en su tienda oficial, el envío es rápido y gratuito.

⚡ EN RESUMEN: DJI Mic Mini 2 ✅ LO MEJOR Su precio , sobre todo porque viene con varios accesorios.

, sobre todo porque viene con varios accesorios. Incluye varios preajustes de voz distintos. ❌ LO PEOR Algunos accesorios que no vienen incluidos son un poco caros, como el adaptador USB-C a Lightning que cuesta 19 euros. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un micrófono profesional que sea compacto y que ofrezca una buena autonomía. ⛔ NO LO COMPRES SI... No necesitas un micrófono profesional, ya que hay otras opciones que son más baratas.

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Imágenes | DJI

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