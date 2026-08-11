Nintendo estrena nueva promo para Nintendo Switch 2: puedes configurar tu pack a medida y llevarte de regalo un montón de accesorios

Faltan apenas un par de semanas para que Nintendo Switch 2 suba de precio. La buena noticia es que todavía estamos ante un buen momento para hacernos con la consola, especialmente si te la quieres llevar con algún juego e incluso un accesorio gratis. En eso justo consiste la promo de la tienda de Nintendo: en construirte tu propio pack a medida. Por ejemplo, la consola junto a dos juegos, tres meses de Nintendo Switch Online y una microSD Express sale por 567,97 euros.
Nintendo Switch 2 + 'Pokémon Pokopia' + 'Star Fox' + 3 meses de Nintendo Switch Online + microSD Express de 256 GB
Un pack de Nintendo Switch 2 doblemente interesante
El pack que hemos colocado más arriba es un simple ejemplo. En nuestro caso, hemos seleccionado el pack de Nintendo Switch 2 junto a 'Pokémon Pokopia', hemos agregado 'Star Fox' y 3 meses del servicio online de Nintendo. A todo esto, le podemos agregar un accesorio gratis a nuestra elección entre mandos, fundas e incluso la cámara HD. Nosotros hemos seleccionado la microSD Express porque es lo que mayor PVP tiene (59,99 euros).
Si este pack no te convence, puedes crear el tuyo. Puedes seleccionar la consola con un solo juego para que el pack sea más económico, así como seleccionar más meses de Nintendo Switch Online si te interesa este servicio. Ahí está una de las ventajas del pack, junto a la otra que es, obviamente, el descuento: sin el regalo de la microSD Express, todo costaría 627,96 euros.
Teniendo en cuenta la próxima subida de precios, lo cierto es que es una muy buena oportunidad para hacerse con la consola. Lleva muy poco tiempo en el mercado, por lo que todavía le queda mucha vida por delante. Y, además, en muy pocos meses vienen dos juegazos exclusivos muy interesantes como 'Fire Emblem: Fortune's Weave' (que, de hecho, lo puedes meter dentro de este pack) y el remake de 'The Ocarina of Time'.
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⚡ EN RESUMEN: pack nintendo switch 2
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas hacerte con una Nintendo Switch 2 y quieres comprarla con un pack que puedas configurar de muchas formas diferentes.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres ahorrar al máximo y comprar solo la consola en alguna otra oferta.
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