La semana que viene llegará a Aldi el set de plantas para decorar la casa. Se construye como una figura de Lego

Aldi tiene un buen surtido de productos que van más allá de la alimentación, y su sección de bazar está repleto de ellos. Lo bueno es que se van renovando cada muy poco tiempo, por lo que podemos encontrar algunos productos que nos interesen. Y si quieres darle un toque decorativo a la casa, el próximo 19 de agosto Aldi traerá a sus tiendas físicas un set de construcción de plantas por 9,99 euros.

Como alternativa, el Lego Botanicals es uno de los sets más atractivos para los amantes de las plantas, ya que viene con un juego de nueve macetas con diferentes plantas. Todo ello por 39,99 euros.

Ideal para darle un toque decorativo a la casa

Respecto al set de construcción que podremos encontrar en Aldi dentro de muy pocos días, cabe mencionar que se podrán comprar dos sets con distintos diseños. En cualquier caso, cada uno de estos sets viene con tres macetas.

Por otro lado, estos sets son coleccionables, ya que cada uno de los packs vienen con macetas y plantas diferentes. La tienda no lo menciona, pero viendo la foto que ha publicado en su catálogo, no son demasiado grandes, por lo que son ideales si queremos colocarlas en prácticamente cualquier lado, ya sea en una estantería o en un mueble.

⚡ EN RESUMEN: Sets de construcción de plantas ✅ LO MEJOR El precio de cada set.

Incluye diferentes plantas. ❌ LO PEOR Al ser sets tan pequeños, puede darse mal construirlos. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres darle un toque decorativo a la casa con tres mini macetas de construcción.

⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres los dos sets: por un poco más tenemos el set de LEGO que incluye nueve macetas.

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Imágenes | Aldi y Compradicción

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