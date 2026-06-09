El Mundial empieza en PcComponentes con teles OLED o QLED con hasta un 60 % de descuento

En un par de días empieza (por fin) el Mundial. Van a ser 104 partidos en total y, pese a que muchos serán de madrugada, apetece ver el máximo posible. Todavía estamos a tiempo de hacernos con una nueva tele para ello, ya sea para el salón o el dormitorio, precisamente para esos partidos que son tarde. Si estás buscando una, entonces ojo a las ofertas que tiene ahora mismo PcComponentes.
TV LG OLED OLED55C5 55" 4K UltraHD 120Hz Smart TV WebOS HDR10 Dolby Vision Atmos
Esta tienda española tiene un montón de descuentos en televisores ahora mismo. Además, con envío gratis a partir de 50 euros y con cambio o sustitución en 24 horas en garantía. Hay mucho donde elegir, pero nosotros os hemos hecho una selección de cinco que nos parecen muy interesantes:
- LG OLED55C5 por 899 euros, uno de los mejores televisores OLED calidad-precio que hay.
- Samsung Q7F por 499 euros, televisor QLED de la firma coreana con 65 pulgadas de diagonal.
- Hisense QLED 65E7S por 399 euros, una opción muy interesante ahora que está a mínimo histórico.
- Philips QLED 43PUS8450 por 269 euros, televisor compacto y con Ambilight.
- Nilait Prisma 40FD7004SVIOS por 169 euros, Smart TV de 40 pulgadas muy económica.
LG OLED55C5
El primero de estos televisores es el LG OLED C5, una de las teles OLED con mejor relación calidad-precio que hay. Su calidad de imagen es sobresaliente, puesto que esta tecnología de panel logra un negro puro y muy buen contraste. Además, cuenta con 120 Hz nativos y compatibilidad con Dolby Vision. Sale ahora mismo por 899 euros en su versión de 55 pulgadas.
TV LG OLED OLED55C5 55" 4K UltraHD 120Hz Smart TV WebOS HDR10 Dolby Vision Atmos
Samsung Q7F
Otra opción muy popular es este televisor Samsung Q7F de 65 pulgadas, que está rebajado en PcComponentes ahora mismo hasta los 499 euros. La tecnología QLED ofrece mejores colores que los televisores LED normales y este en concreto, además, es compatible con HDR10+ y cuenta con sistema operativo Tizen OS.
TV Samsung AI QLED 65" TQ65Q7FAAUXXC UltraHD 4K Quantum HDR Tizen
Hisense QLED 65E7S
Otra opción QLED, aunque en este caso más económica y de Hisense: cuesta 399 euros, su precio mínimo histórico hasta el día de hoy. Es una opción ideal si quieres un televisor de 65 pulgadas y quieres gastar lo mínimo posible. Además, cuenta con sistema operativo VIDAA U9.5, VRR y 60 Hz, así como compatibilidad con HDR 10+.
TV Hisense QLED 65E7S 65" 4K UltraHD 60Hz VRR Smart TV VIDAA HDR10+ Dolby Atmos
Philips QLED 43PUS8450
Ahora vamos con dos opciones más recomendables si estás buscando algo más compacto y económico que las de más arriba. Este QLED de Philips es una muy buena opción, especialmente ahora que cuesta 269 euros. Estos televisores cuentan con Ambilight, una tecnología de iluminación trasera que va muy bien para ver fútbol o para jugar. Además, cuenta con sistema operativo Titan OS.
TV Philips QLED 43PUS8450 43" 4K Ambilight Smart TV Dolby Atmos
Nilait Prisma 40FD7004SVIOS
Para terminar, vamos con una tele pensada para habitaciones pequeñas. Es de la marca Nilait, que es propia de PcComponentes. Tiene 40 pulgadas, resolución Full HD (más que suficiente para este tamaño de pantalla) y cuesta solo 169 euros. Es una opción que te puede ir genial para un dormitorio o incluso para una segunda residencia.
Nilait Prisma 40FD7004SVIOS 40" LED FHD Smart TV VIDAA
Otros televisores que también te pueden interesar
Estos de arriba son solo algunos ejemplos de teles que hay ahora mismo a muy buen precio en PcComponentes. A continuación, os dejamos algunos más a modo de resumen:
- Nilait Prisma 43UD7004SWOS por 219 euros (en lugar de 359 euros).
- Philips LED Ambilight 50PUS8010 por 299 euros (en lugar de 599 euros).
- Nilait Prisma 55UD7004ST por 299 euros (en lugar de 499 euros).
- Philips QLED 55PUS7810 por 319 euros (en lugar 699 euros).
- Philips LED Ambilight 55PUS8010 por 333 euros (en lugar de 599 euros).
- Samsung UE55U8072FUXXH por 339 euros (en lugar de 599 euros).
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Imágenes | Xataka, LG, Samsung, Philips, Hisense, PcComponentes
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