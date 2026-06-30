El monitor Xiaomi con tasa de refresco de 100 Hz cae de precio: así es su nueva oferta con la que se queda por 79,90 euros

Xiaomi siempre ha destacado por la relación calidad-precio de sus dispositivos, sobre todo cuando los encontramos de oferta, algo que suele ser habitual. En el terreno de los monitores no se queda atrás con modelos como el Xiaomi A27i, que además ahora se puede encontrar rebajado en Powerplanet por un precio de 79,90 euros (antes 149 euros).

Un monitor bueno, bonito y muy barato

El Xiaomi A27i es un monitor que está más pensado para la productividad que para el gaming. Sin embargo, cuenta con algo bastante interesante, y es que su pantalla ofrece una tasa de refresco de hasta 100 Hz, por lo que es capaz de mostrar imágenes muy fluidas. Una características que es ideal tanto para trabajar o estudiar como para disfrutar de videojuegos, sobre todo competitivos.

Más allá de esta característica, cabe destacar que el monitor de Xiaomi viene con una pantalla que tiene una diagonal de 27 pulgadas, por lo que no es especialmente pequeña. Ofrece ángulos de visión de 178º tanto horizontales como verticales y su resolución es de 1920 x 1080p.

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También es compatible con soportes VESA (75 x 75 mm) para poder colocar el monitor sobre un soporte en el escritorio o en la pared, incorpora tanto un puerto Display Port (DP) como un HDMI 2.0 y cuenta luz azul reducida para proteger la vista, algo especialmente interesante si solemos estar muchas horas delante del monitor.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi A27i hoy ✅ LO MEJOR Su precio : por menos de 100 euros tenemos un monitor bastante decente para productividad.

: por menos de 100 euros tenemos un monitor bastante decente para productividad. Su tasa de refresco, que alcanza los 100 Hz para tener imágenes muy fluidas. ❌ LO PEOR Sus puertos , sobre todo el HDMI: únicamente viene con un puerto HDMI 2.0.

, sobre todo el HDMI: únicamente viene con un puerto HDMI 2.0. La peana: se echa en falta que la peana sea ajustable, al menos en altura. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un monitor muy barato que te permita tener una buena experiencia, sobre todo en productividad. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un monitor orientado sobre todo a jugar a videojuegos, ya que para ello es mejor apostar por un modelo que ofrezca resolución 4K, una tasa de refresco de 120 Hz y al menos un puerto HDMI 2.1.

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