Los mejores chollos en televisores de los PcDays de PcComponentes con modelos mini LED, OLED y más desde 369 euros

PcComponentes ha dado comienzo a sus PcDays, una campaña de ofertas en la que podemos encontrar descuentos en muchísimos productos. Hay muchas rebajas en televisores con precios muy ajustados (incluso en modelos OLED), por lo que vamos a hacer un repaso de los mejores chollos que podemos encontrar ahora mismo.

LG OLED55C57LA por 869 euros, el televisor que más recomendamos por su excelente relación calidad-precio.

por 869 euros, el televisor que más recomendamos por su excelente relación calidad-precio. Philips 65PUS7000 por 399 euros, un televisor económico con una pantalla muy grande.

por 399 euros, un televisor económico con una pantalla muy grande. TCL 55P7K por 369 euros, una smart TV que cuenta con un buen equilibrio en sus especificaciones.

por 369 euros, una smart TV que cuenta con un buen equilibrio en sus especificaciones. Philips 55MLED920 por 529 euros, una buena tele que cuenta con la particular tecnología de la marca.

por 529 euros, una buena tele que cuenta con la particular tecnología de la marca. LG OLED55B56LA por 779 euros, un televisor OLED con un precio muy ajustado.

LG OLED55C57LA

El LG OLED55C57LA (LG C5) es el televisor que más recomendamos por su relación calidad-precio, y es que se trata de un modelo que, por el precio de 869 euros que tiene ahora, nos encontramos con un panel con tecnología OLED y diagonal de 55 pulgadas. También alcanza una tasa de refresco de hasta 144 Hz a través de VRR que, sumado a su HDMI 2.1, es ideal para consolas de la generación actual. Además, es compatible tanto con Dolby Vision como con Dolby Atmos. Cabe destacar que ahora mismo cuesta tan solo 20 euros más de lo que vimos en el Prime Day de Amazon.

Philips 65PUS7000

En cambio, si lo que buscas es un televisor más barato, y también más grande, el modelo Philips 65PUS7000 ahora mismo se encuentra a un precio de 399 euros. Se trata de una tele que incorpora una pantalla con diagonal de 65 pulgadas y es compatible tanto con HDR10+ como con Dolby Atmos (no lo es con Dolby Vision). Su tasa de refresco es de 60 Hz y funciona tanto con Alexa como con Google Home.

Philips 65PUS7000 (65 pulgadas) PVP en PcComponentes — 399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

TCL 55P7K

Si buscamos otro televisor con un precio más bajo, el TCL 55P7K ha bajado de precio en PcComponentes hasta los 369 euros. Se trata de un modelo especialmente interesante por todo lo que ofrece: pantalla QLED con diagonal de 55 pulgadas, sistema operativo Google TV, compatibilidad con Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos y tasa de refresco de 60 Hz.

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Philips 55MLED920

También podemos encontrar de oferta (y a muy buen precio) la smart TV Philips 55MLED920, que se queda por 529 euros. Hablamos de un televisor QD Mini LED con pantalla QLED de 55 pulgadas que viene Ambilight de Philips, una tecnología que capta los colores de la pantalla y los reproduce a través de los LEDs situados en la parte trasera del televisor. Además, ofrece una tasa de refresco de 120 Hz (hasta 144 Hz a través de VRR) y es compatible con HDR10+, Dolby Vision y Dolby Atmos.

LG OLED55B56LA

Por último, si lo que buscas es un televisor OLED que sea más barato que el LG C5, PcComponentes tiene ahora mismo el modelo LG OLED55B56LA (LG B5) por un precio de 779 euros. Se trata de un televisor con panel OLED de 55 pulgadas que tiene una tasa de refresco de 120 Hz y es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos.

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Imágenes | PcComponentes y Compradicción (cabecera), LG, Philips, TCL

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