Hoy tienes una cita con Xataka: nos vemos a las 17:00 en el tercer Q&A con editores. Solo para miembros de Xataka Xtra

¿Acaso hay mejor forma de cerrar el mes de junio que con un buen encuentro virtual entre xatakeros y editores de Xataka? Probablemente no. Una de las muchas ventajas incluidas en vuestra suscripción a Xataka Xtra es la participación (voluntaria, sobra decir) en los Q&A mensuales, unos encuentros online en los que no hay temas ni agenda predefinida, sino que hablamos de lo que os apetezca.

La sesión tendrá lugar hoy, 30 de junio, a las 17:00 hora peninsular española. Como en ocasiones anteriores, el encuentro se hará a través de Google Meet. El enlace os llegará a vuestro correo en apenas unas horas, siempre y cuando tengáis marcada la casilla "Comunidad Xtra" en vuestra área de socio. Os dejamos un pequeño resumen ejecutivo con los datos clave:

Día : 30 de junio.

: 30 de junio. Hora : 17:00, hora peninsular española (16:00 en Canarias).

: 17:00, hora peninsular española (16:00 en Canarias). Asistentes : Alejandro Alcolea, Rubén Andrés, John Tones, Javier Pastor, María González y Jose García.

: Alejandro Alcolea, Rubén Andrés, John Tones, Javier Pastor, María González y Jose García. Link de conexión: os lo enviaremos por correo en un ratito.

Cómo funcionan los Q&As

Los Q&A son unas charlas online entre xatakeros y editores de la casa. Forman parte del conjunto de ventajas incluidos en Xataka Xtra y su formato es muy sencillo: no hay agenda ni temas predefinidos. En estos encuentros hablamos de lo que os apetezca, sea la actualidad tech de la semana, el precio de la Steam Deck, que GTA VI salga sin disco o la última herramienta que habéis hecho con IA.

No es un encuentro serio ni mucho menos, sino una quedada de chill para vernos, hablar y desconectar después de una jornada de trabajo. Como quedar para tomar un café y ponerse al día, exactamente igual.

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Como las veces anteriores vez, el encuentro tendrá lugar a través de Google Meet, de forma que no hará falta descargar software. El enlace os lo haremos llegar por correo en apenas un rato. Sobra decir que usar la cámara o el micrófono es completamente voluntario, así como la participación. Si no os apetece u os viene mal, no pasa absolutamente nada.

En cuanto a los participantes, hacemos una rotación en cada Q&A para que podamos participar todos y vosotros nos podáis conocer mejor. Para este tercer encuentro contaremos con Alejandro Alcolea, Rubén Andrés, John Tones, Javier Pastor, María González y servidor, Jose García.

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