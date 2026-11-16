Mi mejor compra de los últimos Black Friday vuelve a estar de oferta: es un gadget ideal si no te gusta el sistema operativo de tu tele

Si hay una constante en todos los Black Friday, es que los dispositivos de Amazon caen a precios muy tentadores. Hay uno que suelo recomendar cada año y es el que para mí es el mejor Fire TV Stick de todos los que hay en su catálogo: se trata del modelo 4K Plus, disponible ahora mismo por 37,99 euros.

Amazon Fire TV Stick 4K Plus, compatible con Wi-Fi 6, Dolby Vision, Dolby Atmos y HDR10+, encuentra series más rápido con Alexa+ Hoy en Amazon — 37,99 € PcComponentes — 69,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un Fire Stick TV económico y muy fácil de instalar

Amazon ya está adelantando muchas ofertas de su particular Black Friday y este Fire TV Stick protagoniza una de ellas. Pasa de costar 84,99 euros a 37,99 euros, un precio al que es muy fácil recomendar. Como todos los Fire TV Stick, es un dispositivo muy fácil de instalar: basta con conectarlo a un puerto HDMI de tu tele, a la corriente, seguir los pasos que nos indique en pantalla y lo tendremos listo en unos minutos.

En mi caso, lo tengo en una televisión que se sigue viendo muy bien, pero que no tiene funciones Smart. También es muy interesante si tienes un televisor que te gusta cómo se ve, pero que tiene un sistema operativo demasiado lento o lleno de publicidad. Así, puedes seguir utilizándolo y, si en el futuro cambias de televisor, también lo podrás usar en él.

Este modelo ofrece resolución 4K y es compatible tanto con Dolby Vision como con HDR10+. Además, también es compatible con Dolby Atmos y WiFi 6. Su mando a distancia se sincroniza con la tele y nos permitirá, además de controlar el Fire TV, cambiar el volumen. De esa forma, no tendrás que estar usando varios mandos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del fire tv stick 4k plus ✅ LO MEJOR Uno de sus mejores precios: No es su mínimo histórico, pero tiene ahora mismo uno de sus mejores precios.

No es su mínimo histórico, pero tiene ahora mismo uno de sus mejores precios. 4K con Dolby Vision y HDR10+: Tanto por resolución como por formatos HDR, es un Fire TV muy completo. ❌ LO PEOR 💡 CÓMPRALO SI... Buscas darle una segunda vida a un televisor sin funciones Smart o simplemente no te gusta el sistema operativo de tu tele. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres el modelo 4K Max, que tiene el doble de capacidad y algunas funciones extra (como WiFi 6E).

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Imágenes | Amazon

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