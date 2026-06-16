El mejor reloj de Samsung tiene hoy su mejor oferta hasta la fecha: Galaxy Watch Ultra a mínimo histórico

Como ya habrás leído en Xataka Selección en el día de hoy, tenemos un Día sin IVA de MediaMarkt activo. Es un evento que está cargado de chollos en tecnología y, de hecho, estamos viendo varios dispositivos muy interesantes marcando nuevos precios mínimos. Aunque de forma temporal, uno de ellos es el Galaxy Watch Ultra de Samsung: sale ahora mismo por 313,26 euros si nos suscribimos previamente a miMediaMarkt (algo que es gratis y lleva un par de minutos).

Un reloj completísimo y con Wear OS

Como decimos, estamos ante el nuevo precio mínimo para el mejor reloj que ha hecho Samsung hasta la fecha. Se trata, además, de la última versión del mismo, correspondiente al año pasado. De entre todos los relojes que utilizan Wear OS, este de la firma surcoreana es una de las mejores opciones disponibles actualmente y mucho más, mientras mantenga este precio (es decir, hasta mañana a las 9 de la mañana).

Estamos ante un reloj grande y que no es el más ligero del mercado (de hecho, pesa 60,5 gramos). A cambio, podemos disfrutar con él de una pantalla de 1,5 pulgadas con un brillo máximo de 3.000 nits que se ve genial en exteriores. A nivel de rendimiento, el Galaxy Watch Ultra ofrece una experiencia muy fluida gracias al chip Exynos W1000 y a sus 2 GB de RAM.

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Al tener Wear OS, podemos esperar compatibilidad con muchísimas aplicaciones. Además, tiene Gemini integrado, lo que es muy útil para usar esta inteligencia artificial sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo para, por ejemplo, poner un recordatorio o hacer una búsqueda rápida en Internet. A todo esto hay que añadirle que es un dispositivo genial para medir nuestros entrenamientos o nuestra salud, aunque para ello, mejor si tenemos un Samsung Galaxy como móvil.

⚡ EN RESUMEN: oferta del galaxy watch ultra ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es el mejor precio que ha tenido este reloj de Samsung hasta el día de hoy.

Es el mejor precio que ha tenido este reloj de Samsung hasta el día de hoy. Resistente y perfecto para el deporte: Tanto el cristal como el armazón son muy resistentes, así que te lo podrás llevar a practicar cualquier tipo de deporte.

Tanto el cristal como el armazón son muy resistentes, así que te lo podrás llevar a practicar cualquier tipo de deporte. Es de lo mejor con Wear OS: Es una de las mejores opciones que usan este sistema operativo y tiene un montón de años de actualizaciones. ❌ LO PEOR Es un reloj grande: Si tienes la muñeca pequeña, es posible que este reloj te quede enorme.

Si tienes la muñeca pequeña, es posible que este reloj te quede enorme. Hace falta un móvil Samsung para exprimir todas sus funciones: Aunque es compatible con Android e iOS, lo mejor es tener un móvil Samsung para aprovecharlo al máximo. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un móvil Samsung y quieres el mejor reloj de este fabricante, ahora a su precio más bajo. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes un Galaxy o prefieres una alternativa más económica o compacta.

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