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MediaMarkt tira la casa por la ventana liquidando estas consolas en su outlet: Nintendo Switch 2, PS5 y algunas más

Ideal ocasión para conseguir algunas de las videoconsolas más interesantes de la actualidad por debajo de su PVP

Oferta Outlet De Mediamarkt
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carlos-castillo

Carlos Castillo

Editor - Xataka Selección
carlos-castillo

Carlos Castillo

Editor - Xataka Selección
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695 publicaciones de Carlos Castillo

Renovar videoconsola es actualmente complicado y caro: hay poco stock de algunos modelos y, los que sí se encuentran disponibles, bien han subido varias veces su PVP (Xbox Series y PS5), bien lo harán próximamente (Nintendo Switch 2). Por ello, nada como aprovechar períodos promocionales como el inminente Prime Day de Amazon, que empieza esta misma noche, para ahorrarnos un pellizco.

Sin embargo, a falta de saber qué consolas habrá rebajadas en el Prime Day (si es que hay alguna), no hace falta esperar más para conseguir algunos de los modelos más actuales del mercado ahorrándonos un buen pellizco gracias al outlet de MediaMarkt en eBay. Aquí, encontramos chollos difíciles de dejar escapar, como una Nintendo Switch 2 con 'Mario Kart World' (cuyo PVP actual es de 509,99 euros) por 432,65 euros. Pero hay más.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

PVP en Outlet de MediaMarkt — 432,65 Carrefour — 509,00 Nintendo Store — 509,99 MediaMarkt — 538,00 El Corte Inglés — 559,89 Amazon — 569,90
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Consolas PS5 en packs, PS Portal y varias Nintendo Switch, a precios imbatibles

Consolas Oferta Mediamarkt

MediaMarkt no sólo vende en sus tiendas, sino que tiene un cada vez más popular outlet online donde van a parar dispositivos provenientes de exposición e incluso algunos, completamente nuevos y a estrenar. Pero todos tienen un denominador común: su bajo precio respecto a lo que pagaríamos en el resto de tiendas. Y ahora hay activa una nueva liquidación de todas estas consolas:

Nintendo Switch y Switch 2

  • Pack Nintendo Switch 2 más 'Mario Kart World' por 432,65 euros. En estado de exposición y pocas unidades disponibles
  • Nintendo Switch rojo neón por 254,15 euros. En estado usado, con pocas unidades disponibles

PlayStation 5 y PS Portal

  • PlayStation 5 Slim Digital con mando DualSense por 424,25 euros. En estado de exposición
  • Pack PlayStation 5 Slim Digital con mando DualSense y contenido ingame para 'Fortnite' por 424,25 euros. Artículo de exposición
  • PlayStation 5 Slim Estándar con lector de discos y un mando DualSense por 551,65 euros. En estado de exposición
  • PS Portal por 224,10 euros en estado nuevo, a estrenar y con pocas unidades disponibles

En todos los casos, contamos con garantía y 30 días para devoluciones por si no quedamos del todo satisfechos una vez las recibamos en casa. Además de un envío rápido y, sobre todo, gratuito.

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⚡ EN RESUMEN: oertas en consolas

 LO MEJOR

  • Mejores precios que en la mayoría de tiendas, incluso cuando están rebajadas
  • Con stock disponible en un momento en el que resulta complicado encontrar algunos modelos disponibles

❌ LO PEOR

  • La mayoría de estas consolas no son nuevas a estrenar, sino provenientes de exposición

💡 CÓMPRALAS SI... buscas alguna de estas videoconsolas al mejor precio posible

⛔ NO LAS COMPRES SI... te gusta estrenar sí o sí. En ese caso, la PS Portal rebajada es la única opción

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