MediaMarkt tira la casa por la ventana liquidando estas consolas en su outlet: Nintendo Switch 2, PS5 y algunas más

Renovar videoconsola es actualmente complicado y caro: hay poco stock de algunos modelos y, los que sí se encuentran disponibles, bien han subido varias veces su PVP (Xbox Series y PS5), bien lo harán próximamente (Nintendo Switch 2). Por ello, nada como aprovechar períodos promocionales como el inminente Prime Day de Amazon, que empieza esta misma noche, para ahorrarnos un pellizco.
Sin embargo, a falta de saber qué consolas habrá rebajadas en el Prime Day (si es que hay alguna), no hace falta esperar más para conseguir algunos de los modelos más actuales del mercado ahorrándonos un buen pellizco gracias al outlet de MediaMarkt en eBay. Aquí, encontramos chollos difíciles de dejar escapar, como una Nintendo Switch 2 con 'Mario Kart World' (cuyo PVP actual es de 509,99 euros) por 432,65 euros. Pero hay más.
Nintendo Switch 2 + Mario Kart World
Consolas PS5 en packs, PS Portal y varias Nintendo Switch, a precios imbatibles
MediaMarkt no sólo vende en sus tiendas, sino que tiene un cada vez más popular outlet online donde van a parar dispositivos provenientes de exposición e incluso algunos, completamente nuevos y a estrenar. Pero todos tienen un denominador común: su bajo precio respecto a lo que pagaríamos en el resto de tiendas. Y ahora hay activa una nueva liquidación de todas estas consolas:
Nintendo Switch y Switch 2
- Pack Nintendo Switch 2 más 'Mario Kart World' por 432,65 euros. En estado de exposición y pocas unidades disponibles
- Nintendo Switch rojo neón por 254,15 euros. En estado usado, con pocas unidades disponibles
PlayStation 5 y PS Portal
- PlayStation 5 Slim Digital con mando DualSense por 424,25 euros. En estado de exposición
- Pack PlayStation 5 Slim Digital con mando DualSense y contenido ingame para 'Fortnite' por 424,25 euros. Artículo de exposición
- PlayStation 5 Slim Estándar con lector de discos y un mando DualSense por 551,65 euros. En estado de exposición
- PS Portal por 224,10 euros en estado nuevo, a estrenar y con pocas unidades disponibles
En todos los casos, contamos con garantía y 30 días para devoluciones por si no quedamos del todo satisfechos una vez las recibamos en casa. Además de un envío rápido y, sobre todo, gratuito.
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⚡ EN RESUMEN: oertas en consolas
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💡 CÓMPRALAS SI... buscas alguna de estas videoconsolas al mejor precio posible
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⛔ NO LAS COMPRES SI... te gusta estrenar sí o sí. En ese caso, la PS Portal rebajada es la única opción
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Imágenes | Compradicción, Sony, Nintendo
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