MediaMarkt tiene a precio de outlet una tele OLED de LG que cuesta tan solo 704 euros

La tecnología se abarata con el paso de los años y afortunadamente en el terreno de los televisores hoy en día podemos encontrar modelos OLED con precios muy ajustados. Hasta hace unos años raro era aquella tele que bajaba de los 1.000 euros, y ahora mismo MediaMarkt tiene el LG OLED B5 por 704,65 euros.

Antes de nada, para poder ver este precio es necesario iniciar sesión en la tienda, ya que el televisor baja de precio durante la campaña Descuento miMediaMarkt.

Un televisor ideal para pelis, series y videojuegos

El LG OLED B5 (OLED55B56LA) es un televisor que, en este caso, incorpora una pantalla de 55 pulgadas. Lo más llamativo, sobre todo si atendemos a su precio, es que su panel cuenta con tecnología OLED, por lo que se trata de un televisor perfecto para consumir contenido de cine y series o videojuegos muy cinematográficos.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Pro Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 26 de junio y entra en el sorteo

Este televisor ofrece una tasa de refresco nativa de 120 Hz y además es compatible con Dolby Vision, así como cuenta con el modo Filmmaker para las películas. También viene con 10 modos de configuración de la imagen y tiene función de MultiPantalla, que divide la pantalla para ver varios contenidos a la vez.

Por otro lado, este televisor cuenta con algunas características gaming, como la compatibilidad con G-Sync de Nvidia y FreeSync de AMD. También viene con un sistema de sonido compatible con Dolby Atmos, permitiendo de esta forma conseguir una experiencia más envolvente.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la LG OLED B5 hoy ✅ LO MEJOR S u precio : hablamos de un televisor que cuesta poco más de 700 euros. Esto es algo que no se suele ver todos los días.

: hablamos de un televisor que cuesta poco más de 700 euros. Esto es algo que no se suele ver todos los días. Sus especificaciones no se quedan atrás, ofreciendo compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos o características gaming. ❌ LO PEOR E s compatible con Dolby Vision, pero... no lo es con HDR10+, algo que vemos tanto en esta como en el resto de teles de LG.

no lo es con HDR10+, algo que vemos tanto en esta como en el resto de teles de LG. La potencia de los altavoces se queda muy corta al ofrecer 20W. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen televisor OLED para consumir, sobre todo, contenido de cine y series, y un poco de videojuegos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo que más vas a consumir es contenido de videojuegos o deportes, ya que hay televisores con otras tecnologías, y mayor tasa de refresco, que pueden encajar con lo que buscas, como los miniLED.

También te puede interesar

Amazon Fire TV Stick 4K Plus, compatible con Wi-Fi 6, Dolby Vision, Dolby Atmos y HDR10+, encuentra series más rápido con Alexa+ Amazon — 33,99 € Acaba en 2 días 6 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG S40T - Barra de Sonido Inteligente, 300W, 2.1 Canales, Sonido Envolvente Dolby Digital y DTS, Amplia Conectividad, HDMI, Bluetooth, USB, Entrada Óptica, Negro Hoy en Amazon — 125,01 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | LG

En Xataka | Mejores proyectores de cine en casa. Cuál comprar y cinco modelos recomendados desde 299 a 18.000 euros

En Xataka | Mega-guía para montarte un cine en casa: proyector, pantalla, sistema de sonido y más