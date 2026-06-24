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MediaMarkt tiene a precio de outlet una tele OLED de LG que cuesta tan solo 704 euros

Un televisor con tecnología de panel OLED que destaca, sobre todo, por su precio

Lg Oled B6
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Alberto García

Editor - Xataka Selección
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La tecnología se abarata con el paso de los años y afortunadamente en el terreno de los televisores hoy en día podemos encontrar modelos OLED con precios muy ajustados. Hasta hace unos años raro era aquella tele que bajaba de los 1.000 euros, y ahora mismo MediaMarkt tiene el LG OLED B5 por 704,65 euros.

Antes de nada, para poder ver este precio es necesario iniciar sesión en la tienda, ya que el televisor baja de precio durante la campaña Descuento miMediaMarkt.

LG OLED B5 (OLED55B56LA)

LG OLED B5 (OLED55B56LA)

PVP en MediaMarkt — 704,65 PcComponentes — 779,00 El Corte Inglés — 1.599,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un televisor ideal para pelis, series y videojuegos

Lg Oled B6 Mediamarkt

El LG OLED B5 (OLED55B56LA) es un televisor que, en este caso, incorpora una pantalla de 55 pulgadas. Lo más llamativo, sobre todo si atendemos a su precio, es que su panel cuenta con tecnología OLED, por lo que se trata de un televisor perfecto para consumir contenido de cine y series o videojuegos muy cinematográficos.

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Este televisor ofrece una tasa de refresco nativa de 120 Hz y además es compatible con Dolby Vision, así como cuenta con el modo Filmmaker para las películas. También viene con 10 modos de configuración de la imagen y tiene función de MultiPantalla, que divide la pantalla para ver varios contenidos a la vez.

Por otro lado, este televisor cuenta con algunas características gaming, como la compatibilidad con G-Sync de Nvidia y FreeSync de AMD. También viene con un sistema de sonido compatible con Dolby Atmos, permitiendo de esta forma conseguir una experiencia más envolvente.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la LG OLED B5 hoy

 LO MEJOR

  • Su precio: hablamos de un televisor que cuesta poco más de 700 euros. Esto es algo que no se suele ver todos los días.
  • Sus especificaciones no se quedan atrás, ofreciendo compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos o características gaming.

❌ LO PEOR

  • Es compatible con Dolby Vision, pero... no lo es con HDR10+, algo que vemos tanto en esta como en el resto de teles de LG.
  • La potencia de los altavoces se queda muy corta al ofrecer 20W.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen televisor OLED para consumir, sobre todo, contenido de cine y series, y un poco de videojuegos.

⛔ NO LO COMPRES SI... Lo que más vas a consumir es contenido de videojuegos o deportes, ya que hay televisores con otras tecnologías, y mayor tasa de refresco, que pueden encajar con lo que buscas, como los miniLED.
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