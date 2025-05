Llevo un tiempo utilizando una freidora de aire. Ojalá alguien me hubiera dicho que utilizar papel de horno es una mala idea

Hace poco más de un año comencé a utilizar una freidora de aire, y empecé a utilizarla cada uno o dos días. He "cocinado" muchos alimentos, por lo que en su día me confié, quise colocar papel de horno para ensuciar menos mientras utilizaba la freidora de aire y no pensé que colocarlo pudiese ser una mala idea.

¿Qué ocurre si se coloca papel de horno? Lo primero que debemos saber es que algunas marcas como Philips recomiendan no utilizar papel de horno o ingredientes ligeros en una freidora de aire. Y por varios motivos: no sólo es porque cubrir la base de la freidora de aire con papel de horno pueda alterar el flujo de aire caliente, es que, como mencionan nuestros compañeros de Directo al Paladar, hasta puede ser peligroso si el papel de horno se desplaza hacia alguna zona de la freidora y llega a quemarse.

Afortunadamente, en cuanto encendí la freidora de aire y vi que el papel de horno se elevaba un poco por el flujo de aire, la apagué. Y esto es algo que ocurre también con ciertos alimentos: me pasó, de forma muy similar, con tortillas de maíz para hacer fajitas porque pesan muy poco.

Es mejor utilizar un recipiente de silicona

Y... en lugar de papel de horno, ¿qué se puede utilizar en una freidora de aire? Lo cierto es que una de las mejores "alternativas" es un buen recipiente de silicona que sea apto para este tipo de dispositivos. En tiendas online como Amazon hay mucho donde elegir, pero personalmente una de las que veo más prácticas es la de Yingrace: cuesta 17,93 euros, vienen dos unidades y cada una de ellas tienen asas para poder manipularlas con facilidad.

Recipientes de silicona para freidoras de aire Hoy en Amazon — 17,93 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Además, este recipiente de silicona en concreto (no lo vemos en todos) cuenta con perforaciones en dos de sus laterales para aprovechar el flujo de aire de las freidoras de aire, permitiendo de esta forma que los alimentos puedan cocinarse bien.

Recipiente silicona con asas y sin perforaciones PVP en MediaMarkt — 5,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Imágenes | Eva R. De Luis, Yingrace

