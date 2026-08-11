Está bien que el robot aspirador me ahorre trabajo, pero es mejor si además se limpia él solo: este que uso desde hace días lo hace todo

Si algo le pido a un robot de gama media-alta hoy en día es que la automatización sea real. De nada sirve que limpie solo si luego tengo que estar vaciando el depósito pequeño a diario o limpiando las mopas húmedas a mano para que no huelan mal a la mañana siguiente. Cambié mi vieja Conga por este robot Ultenic MX50 y he comprobado la gozada que es que el robot no solo limpie mi casa, sino que se limpie a sí mismo.

Ultenic MX50 Robot Aspirador y Fregasuelos con IA y Estación Todo en Uno Hoy en Amazon — 549,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Mopas giratorias y autovaciado: la experiencia en el día a día

La mayoría de los robots aspiradores económicos se limitan a arrastrar una mopa húmeda estática que apenas quita el polvo superficial. Este Ultenic MX50 da el salto a las mopas giratorias a presión, algo que en la práctica se nota en manchas secas del suelo de la cocina o en huellas de mascotas.

Dicho robot cuenta con navegación láser LiDAR. El mapeado de la app es rapidísimo desde la primera pasada y reconoce las habitaciones, gestiona zonas prohibidas sin volverse loco y no se queda encallado entre las patas de las sillas gracias a los sensores anticolisión.

Una de las cosas que más me llamó la atención es su gestión en la limpieza de alfombras. Mi antiguo robot no hacía nada y, la mayoría de las veces, se quedaba atascado en estos elementos de mi hogar. Pero este MX50 de Ultenic, cuando detecta una alfombra, incrementa la succión automáticamente y eleva o evita el paso con agua para no mojar el tejido.

En cuanto al sistema de autovaciado de este robot, se debe decir que descarga el polvo en una bolsa sellada en la base. Si tienes alergia al polvo, evitar el contacto directo con la suciedad cada vez que se tiene que vaciar el depósito es un cambio que transforma la experiencia de uso, ya que puedes olvidarte de este paso en aproximadamente un mes.

El lavado de mopas es una de sus funciones estrella

Aunque si hay algo que se puede destacar de este robot es la base multifunción, ya que podrás lavar las mopas sin mancharte las manos. Cuando termina una zona (o a intervalos programados), el robot regresa solo a la estación base para hacer un aclarado automático y secado por aire.

Desde la app Ultenic, además, puedes programar limpiezas por estancias (por ejemplo, fregar la cocina después de cenar y pasar solo el aspirador por los dormitorios a primera hora). En cuanto a la batería, da de sobra para un piso de buenas dimensiones sin tener que volver a cargarse a la base en mitad de la tarea.

⚡ EN RESUMEN: robot aspirador ultenic mx50 ✅ LO MEJOR Autonomía total de mantenimiento: la combinación de autovaciado del polvo más el lavado y secado térmico de las mopas hace que te olvides de tocar la suciedad o la fregona durante semanas.

la combinación de autovaciado del polvo más el lavado y secado térmico de las mopas hace que te olvides de tocar la suciedad o la fregona durante semanas. Secado de mopas por aire en la base: evita la aparición de gérmenes y el desagradable olor a humedad estancada en las almohadillas de microfibra. ❌ LO PEOR La estación base requiere espacio... Como en casi todos los robots con tanque doble de agua y bolsa de autovaciado, la base es bastante voluminosa y requiere un rincón despejado en casa.

Como en casi todos los robots con tanque doble de agua y bolsa de autovaciado, la base es bastante voluminosa y requiere un rincón despejado en casa. Mantenimiento periódico de los tanques... Aunque no limpies las mopas a mano, sí tendrás que vaciar el depósito de agua sucia y rellenar el de agua limpia cada pocos días según el uso. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes mascotas o niños en casa, es perfecto para mantener a raya las huellas de barro, los pelos sueltos y los derrames diarios sin tener que sacar la fregona. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes un enchufe con espacio despejado alrededor para colocar la estación base multifunción, ya que te resultará un estorbo.

También te pueden interesar

Ultenic T20 Pro Robot Aspirador Autovaciado Hoy en Amazon — 279,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Fran León (Xataka) y Ultenic

En Xataka | Mejores aspiradores de mano: cuál comprar y 6 + 1 modelos recomendados desde poco más de 30 euros

En Xataka | Los mejores robots limpiacristales para tener las ventanas siempre relucientes