Llega al outlet de MediaMarkt la consola Nintendo totalmente nueva por menos de 200 euros

Aunque MediaMarkt tiene una sección outlet en su tienda principal, los mejores chollos los solemos encontrar en el outlet que se encuentra en eBay. Cuenta con la garantía de la tienda y los descuentos son bastante llamativos.

Ahora podemos encontrar la Nintendo Switch Lite por un precio de 197,10 euros y está vendida por MediaMarkt Huelva, por lo que es ideal si queremos explorar el gran catálogo de videojuegos de la consola. Lo bueno es que se trata de una consola nueva, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original.

Una Nintendo Switch perfecta para disfrutar del gran catálogo de la consola

La Nintendo Switch Lite es la versión perfecta si buscamos la mayor portabilidad, ya que es un poco más pequeña que la Nintendo Switch. Eso sí, los Joy-Con están integrados y no es compatible con el dock de la consola original: es puramente una consola portátil.

Es compatible con la mayor parte del catálogo de la Nintendo Switch, a excepción de aquellos videojuegos que requieren de utilizar el dock o los Joy-Con. De esta forma podemos disfrutar de un extensísimo catálogo de títulos, como los de sagas como The Legend of Zelda, Super Mario o Kirby.

Cabe mencionar que, al igual que la Nintendo Switch original (y el resto de sus versiones), así como la Nintendo Switch OLED o la Nintendo Switch Lite, se han dejado de vender oficialmente en Europa. El motivo es que ahora es obligatorio que las empresas ofrezcan modelos con batería intercambiable.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la nintendo switch Lite hoy ✅ LO MEJOR Su formato portátil para llevar la consola a cualquier lado.

para llevar la consola a cualquier lado. Su catálogo de videojuegos, que es muy extenso. ❌ LO PEOR La Nintendo Switch Lite (también original y OLED) ya no reciben muchos títulos .

. No se puede jugar en el televisor porque no es compatible con el dock. 💡 CÓMPRALO SI... No tuviste la Nintendo Switch y quieres disfrutar de todo el catálogo de videojuegos en una consola portátil. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres dar el salto a la Nintendo Switch 2, ya que esta consola es compatible con la mayor parte del catálogo de la Nintendo Switch.

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Imágenes | MediaMarkt y Compradicción (cabecera), Nintendo

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