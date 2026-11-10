¡Consigue tu entrada para los Premios Xataka Verisure 2026!
HOY SE HABLA DE
Liquidación de teles LG en el outlet oficial de la marca: descuentos de hasta el 58% en modelos OLED y QNED

Liquidación de teles LG en el outlet oficial de la marca: descuentos de hasta el 58% en modelos OLED y QNED

Repasamos el catálogo de ofertas en televisores que tiene ahora mismo la marca en su outlet online

Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
Lg Oled G6
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter
2971 publicaciones de Alberto García

Al igual que otras marcas, LG tiene un outlet online donde podemos encontrar un buen surtido de sus productos con precios rebajados. En lo relacionado con teles, hay bastante donde elegir con modelos OLED y QNED de diagonales pequeñas y grandes, por lo que en este artículo vamos a repasar los mejores chollos que están disponibles ahora mismo.

  • LG OLED C5 por 722 euros, un televisor OLED lanzado el año pasado con un buen panel.
  • LG OLED G6 por 1.702,99 euros, uno de los mejores televisores con panel OLED de este año.
  • LG QNED 86 por 795,66 euros, una tele lanzada este año que tiene una diagonal de 65 pulgadas.
  • LG QNED 81 por 645,64 euros, un modelo QNED con tratamiento antirreflejos.
  • LG QNED 8E por 943,99 euros, un televisor grande con pantalla de 86 pulgadas.
LG QNED 8E (86 pulgadas)

LG QNED 8E (86 pulgadas)

Reacondicionados
PVP en LG — 943,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG OLED C5

Lg Oled C5

Si tenemos un salón pequeño y buscamos un televisor OLED, el LG OLED C5 lanzado el año pasado ahora mismo tiene un precio de 722 euros (descuento del 48%). En este caso lo podemos encontrar con una pantalla de 42 pulgadas, por lo que está más orientado a salones pequeños o a dormitorios. Su panel ofrece una buena tasa de refresco de hasta 144 Hz e incorpora varios puertos HDMI 2.1. También es compatible con Dolby Atmos y con Dolby Vision.

LG OLED C5 (42 pulgadas)

LG OLED C5 (42 pulgadas)

Reacondicionados
PVP en LG — 722,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG OLED G6

Lg Oled G6

Si buscamos algo más puntero, la tienda tiene la LG OLED G6 por un precio de 1.702,99 euros (descuento del 39%). Sí, es un televisor más caro, pero tiene un mayor tamaño de 65 pulgadas y es de una gama más alta. Su panel tiene tratamiento antirreflejos y la tasa de refresco alcanza los 165 Hz. También es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos.

LG OLED G6 (65 pulgadas)

LG OLED G6 (65 pulgadas)

Reacondicionados
PVP en LG — 1.702,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG QNED 86

Lg Qned 86

Si no queremos gastar tanto dinero, la tienda también tiene la LG QNED 86 por 795,66 euros (descuento del 43%). Se trata de un televisor MiniLED sin pantalla OLED, pero que tiene una diagonal de 65 pulgadas. Su panel tiene tratamiento antirreflejos, la tasa de refresco alcanza hasta los 144 Hz y es compatible con Dolby Vision y Dolby Digital Plus.

LG QNED 86 (65 pulgadas)

LG QNED 86 (65 pulgadas)

Reacondicionados
PVP en LG — 795,66
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG QNED 81

Lg Qned 81

Un modelo más económico es el LG QNED 81, lanzado este mismo año. Por 645,64 euros (descuento del 23%), incorpora una pantalla con diagonal de 65 pulgadas que también tiene tratamiento antirreflejos. Es compatible con Dolby Digital Plus y su tasa de refresco alcanza los 60 Hz, aunque cuenta con un Modo Booster que, a través de software, duplica la cifra hasta los 120 Hz.

LG QNED 81 (65 pulgadas)

LG QNED 81 (65 pulgadas)

Reacondicionados
PVP en LG — 645,64
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG QNED 8E

Lg Qned 8e

Por último, si tenemos un salón grande y buscamos un televisor también de buen tamaño, el LG QNED 8E se encuentra en la tienda por 943,99 euros (descuento del 58%). Hablamos de una smart TV que incorpora en este caso una pantalla de 86 pulgadas. Su tasa de refresco se queda en los 60 Hz y es compatible con Dolby Digital Plus.

LG QNED 8E (86 pulgadas)

LG QNED 8E (86 pulgadas)

Reacondicionados
PVP en LG — 943,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Mejores barras de sonido en calidad precio (2026). Cuál comprar y cinco modelos recomendados desde 789 euros
En Xataka
Mejores barras de sonido en calidad precio (2026). Cuál comprar y cinco modelos recomendados desde 789 euros

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Rubén Andrés, LG

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados

En Xataka | Mejores altavoces Bluetooth en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios