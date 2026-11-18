Durante todo el año os estamos trayendo dispositivos, electrodomésticos y herramientas de Lidl porque podemos encontrar casi de todo a muy buen precio. Ahora bien, esta tienda también está de Black Friday y ahora mismo tenemos descuentos que no vemos el resto del año. Esta cafetera superautomática De'Longhi es un muy buen ejemplo: está disponible por 319,99 euros.

Si se agota rápido o simplemente prefieres una alternativa que puedas comprar en Amazon, tienes a un precio similar esta Philips Serie 3300 por 319 euros. Prepara cinco tipos de bebidas diferentes, cuenta con una pantalla táctil muy intuitiva y tiene tanto molinillo integrado como con espumador manual.

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Una cafetera minimalista para preparar café de barista en casa

Es el precio mínimo histórico para esta De'Longhi Autentica (ETAM29.510.B), una cafetera superautomática compacta que es ideal si no quieres perder mucho espacio en tu encimera o si tienes una cocina pequeña. Tiene una bomba de extracción de 15 bares y un molinillo cónico de acero inoxidable que podemos configurar en 13 niveles diferentes.

A todo esto debemos sumarle un panel táctil de control que es muy intuitivo y que nos permitirá seleccionar aspectos como la longitud de la bebida. Además, esta cafetera superautomática permite preparar dos espressos de forma simultánea y cuenta con un espumador manual clásico para texturizar la leche y preparar capuchinos o lattes.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la cafetera superautomática autentica ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es el precio más bajo que ha tenido esta cafetera De'Longhi.

Es el precio más bajo que ha tenido esta cafetera De'Longhi. Compacta y fácil de usar: Es una cafetera más compacta que la mayoría de superautomáticas. Además, su panel táctil es muy intuitivo. ❌ LO PEOR El espumador manual requiere práctica: Aunque puede lograr muy buenos resultados, su espumador manual requiere práctica. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una cafetera que te permita hacer café de barista en casa de forma sencilla y tienes poco espacio en la cocina. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres otro tipo de cafetera (como una de cápsulas) o quieres un modelo que tenga un sistema automático para la espuma.

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Imágenes | De'Longhi, Lidl

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