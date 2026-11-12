Lidl recibe la semana que viene esta afeitadora Remington con revestimiento cerámico: llega el 16 de noviembre a 11,99 euros

Una recortadora para la barba es uno de esos dispositivos que nunca sobra en el baño o cuando nos vamos de viaje. Hay modelos con muchos rangos de precio diferentes, pero no hay que gastar una fortuna para hacernos con una este Black Friday. Lidl tiene esta recortadora Remington disponible en su página web, pero tal y como indica su catálogo, estará disponible a partir del próximo 16 de noviembre aún más barata: 11,99 euros.

Recortadora de barba 'MB320C', con 11 peines guía. PVP en Lidl — 11,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si prefieres comprar una ahora mismo o simplemente prefieres una alternativa, tienes esta de Cecotec disponible en Amazon por 13,96 euros. Cuenta con una autonomía de 90 minutos y se puede usar tanto en seco como en mojado.

Cecotec Máquina de Cortar Barba con Cuchillas Japonesas PrecisionCare Barber Pro. Acero Inoxidable, Peines Guía Ajustables (0,5-20mm) con Rueda de Precisión, Autonomía 90min, IPX7, Pantalla Hoy en Amazon — 13,96 € PcComponentes — 17,85 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una afeitadora Remington por apenas 12 euros

Es una buena solución si buscas una de estas recortadoras y quieres gastar poco. Esta Remington cuenta con cuchillas con revestimiento de cerámica, lo que ayuda a evitar tirones en el pelo. Además, cuenta con una rueda de ajuste de 9 niveles que permite conseguir un buen resultado independientemente de si queremos moldear la barba o recortarla.

A esto hay que sumarle que viene con 11 peines guía, por lo que podemos elegir entre multitud de longitudes de corte. Para limpiarla, podemos colocarla bajo el grifo, facilitando así mucho su cuidado. Eso sí: no está diseñada para utilizarla bajo la ducha, algo a tener en cuenta si era lo que estábamos buscando.

⚡ EN RESUMEN: recortadora de lidl ✅ LO MEJOR Muy económica: Con la oferta de la semana que viene no llega a 12 euros.

Con la oferta de la semana que viene no llega a 12 euros. Viene con 11 peines guía: Muchas opciones para elegir la longitud que queramos. ❌ LO PEOR No se puede usar bajo el agua: Solo la podremos usar en seco. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una recortadora de barba que sea económica y que ofrezca un buen número ajustes. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una recortadora que puedas usar en la ducha.

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Imágenes | Lidl, Remington

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