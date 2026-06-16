Hoy en AliExpress puedes comprar esta tele Xiaomi con Google TV por 88 euros

A la hora de buscar un televisor secundario para la cocina, tu segunda residencia o el dormitorio, la mayoría de usuarios no necesitan paneles gigantescos de cientos de euros. Lo que se busca es un dispositivo compacto, que quepa en cualquier rincón, que sea fácil de configurar y que, sobre todo, cuente con un sistema inteligente moderno para no depender de sintonizadores externos.

Esto es todo lo que promete la Xiaomi TV A 32 2025, una tele buena, bonita y barata, que ahora puedes llevarte por 88,16 euros en AliExpress, aplicando el código 'ESMYS09' que hay disponible en esta tienda online.

Una tele buena, bonita y muy barata ahora

A diferencia de las televisiones pequeñas y baratas de marcas genéricas que suelen quedarse obsoletas a los pocos meses, la Xiaomi TV A 32 2025 destaca por incorporar Google TV como sistema operativo central. Esto significa que tendrás exactamente la misma experiencia fluida, rápida y compatible con apps que encontrarías en un modelo de gama alta de salón.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

Además, incluye Chromecast integrado, por lo que podrás enviar vídeos o música desde el móvil a la pantalla al instante. En el apartado de diseño, es otra de las cosas por las que destaca esta smart TV del fabricante chino, ya que no tiene apenas bordes en su diagonal de 80 cm, por lo que aprovecha el espacio de forma magistral.

A nivel técnico, cuenta con un procesador de cuatro núcleos optimizado para mover la interfaz con total soltura, conectividad WiFi de doble banda (algo esencial para evitar cortes en el streaming si el router está lejos) y un mando a distancia Bluetooth con micrófono incorporado, para poder utilizar Google Assistant de forma directa.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv xiaomi tv a 32 2025 hoy ✅ LO MEJOR Google TV en un cuerpo pequeño: esta es su mayor virtud. A diferencia de otras teles baratas que usan sistemas operativos lentos, esta incluye Google TV, que es muy fluido y tiene todas las apps y un buen control por voz mediante Google Assistant.

esta es su mayor virtud. A diferencia de otras teles baratas que usan sistemas operativos lentos, esta incluye Google TV, que es muy fluido y tiene todas las apps y un buen control por voz mediante Google Assistant. Sonido más que decente: por este precio, es difícil encontrar teles con Dolby Atmos y esta sí lo tiene, así que el audio sonará de cine. ❌ LO PEOR La resolución... No puedes esperar más por este precio, aunque es cierto que en pleno 2026, el estándar debería ser Full HD y no HD (que es el que ofrece esta tele). El principal problema de esto es cuando te sientas cerca de la pantalla, ya que notarás los píxeles, sobre todo en menús o textos, pero si la vas a usar para verla desde la cama, este es un mal menor.

No puedes esperar más por este precio, aunque es cierto que en pleno 2026, el estándar debería ser Full HD y no HD (que es el que ofrece esta tele). El principal problema de esto es cuando te sientas cerca de la pantalla, ya que notarás los píxeles, sobre todo en menús o textos, pero si la vas a usar para verla desde la cama, este es un mal menor. Ay, la potencia... Aunque Google TV va bien, los 1,5 GB de su RAM son algo limitados. Si intentas abrir apps pesadas muy rápido o pretendes jugar a juegos de la Play Store, la tele puede sufrir algunos retardos. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes pensado usarla en la cocina o el dormitorio, ya que por este precio, es ideal para ver noticias o series antes de dormir, por ejemplo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres usarla como monitor de PC o consola, ya que la resolución HD es insuficiente y podría cansar tu vista.

Algunas barras de sonido baratas que pueden interesarte para esta tele

ULTIMEA Barra de Sonido 2.1ch para TV Hoy en Amazon — 65,14 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

TCL S45HE Barra de Sonido 2.0, 100W Hoy en Amazon — 74,29 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi

En Xataka | Las nueve mejores barras y bases de sonido por menos de 400 euros

En Xataka | Mega-guía para montarte un cine en casa: proyector, pantalla, sistema de sonido y más