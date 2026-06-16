Hoy en AliExpress puedes comprar esta tele Xiaomi con Google TV por 88 euros

A la hora de buscar un televisor secundario para la cocina, tu segunda residencia o el dormitorio, la mayoría de usuarios no necesitan paneles gigantescos de cientos de euros. Lo que se busca es un dispositivo compacto, que quepa en cualquier rincón, que sea fácil de configurar y que, sobre todo, cuente con un sistema inteligente moderno para no depender de sintonizadores externos.
Esto es todo lo que promete la Xiaomi TV A 32 2025, una tele buena, bonita y barata, que ahora puedes llevarte por 88,16 euros en AliExpress, aplicando el código 'ESMYS09' que hay disponible en esta tienda online.
Xiaomi A 2025 32" LED HD Dolby Atmos Google TV
Una tele buena, bonita y muy barata ahora
A diferencia de las televisiones pequeñas y baratas de marcas genéricas que suelen quedarse obsoletas a los pocos meses, la Xiaomi TV A 32 2025 destaca por incorporar Google TV como sistema operativo central. Esto significa que tendrás exactamente la misma experiencia fluida, rápida y compatible con apps que encontrarías en un modelo de gama alta de salón.
Además, incluye Chromecast integrado, por lo que podrás enviar vídeos o música desde el móvil a la pantalla al instante. En el apartado de diseño, es otra de las cosas por las que destaca esta smart TV del fabricante chino, ya que no tiene apenas bordes en su diagonal de 80 cm, por lo que aprovecha el espacio de forma magistral.
A nivel técnico, cuenta con un procesador de cuatro núcleos optimizado para mover la interfaz con total soltura, conectividad WiFi de doble banda (algo esencial para evitar cortes en el streaming si el router está lejos) y un mando a distancia Bluetooth con micrófono incorporado, para poder utilizar Google Assistant de forma directa.
|
⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv xiaomi tv a 32 2025 hoy
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Tienes pensado usarla en la cocina o el dormitorio, ya que por este precio, es ideal para ver noticias o series antes de dormir, por ejemplo.
|
⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres usarla como monitor de PC o consola, ya que la resolución HD es insuficiente y podría cansar tu vista.
Algunas barras de sonido baratas que pueden interesarte para esta tele
ULTIMEA Barra de Sonido 2.1ch para TV
TCL S45HE Barra de Sonido 2.0, 100W
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Xiaomi
En Xataka | Las nueve mejores barras y bases de sonido por menos de 400 euros
En Xataka | Mega-guía para montarte un cine en casa: proyector, pantalla, sistema de sonido y más
Ver 0 comentarios