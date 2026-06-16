Los cinco mejores chollos que hemos encontrado hoy, 16 de junio, en las ofertas previas al Prime Day de Amazon

Queda justo una semana para que Amazon dé el pistoletazo de salida oficial al Prime Day. Aunque aún hay que esperar un poco para disfrutar de esos descuentos, lo cierto es que Amazon está calentando motores y tiene ya algunos dispositivos rebajados en sus Ofertas Prime anticipadas. Estos son los cinco mejores chollos que hemos encontrado hoy, 16 de junio.

Amazon Fire TV Stick 4 Select por 23,99 euros: compatible con Alexa+.

por 23,99 euros: compatible con Alexa+. Freidora de aire Create Studio Crystal por 85,95 euros: con recipiente de cristal y función de vaporizador.

por 85,95 euros: con recipiente de cristal y función de vaporizador. Robot aspirador Roborock QV 35A por 299,99 euros: con autonomía de hasta cuatro horas y 8.000 Pa de succión.

por 299,99 euros: con autonomía de hasta cuatro horas y 8.000 Pa de succión. Ventilador de pie Rowenta Turbo Silence por 75,99 euros: muy silencioso y con motor Effitech.

por 75,99 euros: muy silencioso y con motor Effitech. Tablet Xiaomi Pad 8 por 349,99 euros: de 11,2 pulgadas y con 128 GB.

Amazon Fire TV Stick 4 Select

Este dispositivo de streaming, el Fire TV Stick 4K Select es una nueva versión que se lanzó el año pasado y que ahora puedes llevarte rebajado. Su precio habitual es de 54,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 56% y se queda disponible por 23,99 euros.

Con este dongle de Amazon podrás ver contenido en 4K Ultra HD con HDR10+. Viene con un mando con botón de acceso directo a Alexa (también es compatible con Alexa+) y también a las principales plataformas de streaming. Ponerlo en funcionamiento es muy sencillo, ya que tan solo tienes que conectarlo al puerto HDMI de la tele y configurarlo con tu cuenta de Amazon.

Freidora de aire Create Studio Crystal

Ninja revolucionó el sector de las freidoras de aire con su modelo CRISPi con recipiente de cristal y ahora la firma Create también cuenta con un modelo similar. Se trata de la Create Studio Crystal que ha pasado de costar 100,95 euros a 85,95 euros.

Esta freidora de aire de cristal tiene una capacidad de 4,2 litros, siendo perfecta para elaborar cinco o seis raciones. Viene con seis programas automáticos y también, una de sus innovaciones, es contar con vaporizador de agua, para conseguir una comida mucho más jugosa.

Robot aspirador Roborock QV 35A

Si llevas tiempo dándole vueltas a comprar un robot aspirador, este Roborock QV 35A es uno de los chollos previos al Prime Day anticipado que merece la pena. Está a mitad de precio y te lo puedes llevar por 299,99 euros en estos momentos.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

El Roborock QV 35A cuenta con una potencia de succión de 8.000 Pa y su batería nos brinda una autonomía de hasta cuatro horas, dependiendo siempre del modo de aspiración y fregado que elijas. Es un modelo con base de autovaciado y una de sus señas de identidad es que es un dispositivo modular, que permite retirar piezas para limpiarlas fácilmente.

Ventilador de pie Rowenta Turbo Silence

Las primeras olas de calor están ya a la vuelta de la esquina y un ventilador de pie puede ser tu mejor aliado para no pasar calor ni tener que tener encendido el aire acondicionado todo el día. Este de Rowenta, está disponible ahora en Amazon por 75,99 euros.

Una de las cosas destacables de este ventilador de Rowenta es que ofrece caudal de aire hasta a 7,2 metros de distancia. Es muy silencioso y en su modo nocturno funciona a solo 35 dB. Su motor Effitech reduce el consumo y, además, cuenta con 12 velocidades, oscilación automática de 120º y altura regulable.

Tablet Xiaomi Pad 8

El último de los chollos previos al Prime Day de Amazon que queremos recomendarte es perfecto para entretenerte durante tus viajes este verano, por ejemplo. Se trata de la Xiaomi Pad 8, la última tablet lanzada por Xiaomi y que puedes llevarte ahora por 349,99 euros.

Esta Xiaomi Pad 8 cuenta con una pantalla de 11,2 pulgadas con resolución 3,2K. Su cerebro es el procesador Snapdragon 8s Gen4, que se acompaña de una RAM de 8 GB y 128 GB de almacenamiento interno. Cuenta con WiFi 7 y una batería de larga duración con una capacidad de 9.200 mAh.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Eva Rodríguez de Luis (Xataka), Xiaomi, Amazon, Rowenta, Roborock y Create

En Xataka | Mejores Amazon Fire TV. Cuál comprar y modelos recomendados para convertir tu TV en un smart TV en función del uso

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados