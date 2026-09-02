HOY SE HABLA DE

Hay muchas alternativas al AirTag para móviles Android, pero yo me quedo con uno que lo tiene (casi) todo

Un localizador para Android y iPhone que es económico y ofrece una buena experiencia

Xiaomi Tag
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter
2717 publicaciones de Alberto García

El AirTag 2 sigue siendo uno de los mejores localizadores que podemos encontrar actualmente, pero únicamente funciona con iPhone. Para móviles Android hay una gran variedad, pero si me tengo que quedar con uno, el Xiaomi Tag es de los que mejores características tienen.

Xiaomi Tag

Xiaomi Tag

Hoy en Amazon — 12,99 PcComponentes — 13,00 MediaMarkt — 14,99 El Corte Inglés — 14,99 Xiaomi — 14,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un localizador para Android bueno, bonito y barato

Xiaomi Tag Amazon

El Xiaomi Tag es especialmente interesante porque no se limita a un único ecosistema, ya que es compatible tanto con iOS como con Android. No tiene la tecnología de banda ultra ancha, ni integra el chip U1 de Apple, pero cuando lo analizamos nos dio muy buenas experiencias en cuanto a precisión de búsqueda.

Cinco marcas y un solo objetivo: buscamos el localizador perfecto para tus llaves, la cartera o la maleta
En Xataka
Cinco marcas y un solo objetivo: buscamos el localizador perfecto para tus llaves, la cartera o la maleta

Este localizador funciona a través de Bluetooth, permitiendo de esta forma conocer la ubicación si detecta este tipo de conexión en un móvil que se encuentre cerca. Y, como decimos, funciona muy bien, logrando una precisión bastante correcta, independientemente de si se encuentra en una posición fija o en movimiento.

Como solemos ver en la mayor parte de localizadores, el Xiaomi Tag funciona mediante una pila CR20230. Se puede extraer cuando se agote, permitiendo que podamos utilizar una y otra vez el localizador. La autonomía es de aproximadamente un año y el localizador cuenta con un agujero para que podamos colgarlo de un llavero.

⚡ EN RESUMEN: Xiaomi tag

 LO MEJOR

  • La precisión: se trata de un localizador Bluetooth que ofrece una buena precisión.
  • Su compatibilidad: es compatible tanto con Android como con iOS.
  • El diseño: incluye un agujero para colgarlo de un llavero.

❌ LO PEOR

  • Es compatible con iPhone, pero no es tan completo como un AirTag.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un localizador que funcione tanto con Android como con iOS, que sea económico y que ofrezca una buena precisión de búsqueda.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un iPhone y no te importa gastarte un poco más de dinero, ya que los AirTag son más completos.

También te puede interesar

UGREEN FineTrack Duo Soporte iOS Find My o Android Find Hub Smart Finder Carga USB C Localizador Bluetooth SmartTag Tracker Rastreador para Llaves Equipaje Cartera Bicicleta Mochila Bolso(4 Piezas)

UGREEN FineTrack Duo Soporte iOS Find My o Android Find Hub Smart Finder Carga USB C Localizador Bluetooth SmartTag Tracker Rastreador para Llaves Equipaje Cartera Bicicleta Mochila Bolso(4 Piezas)

Hoy en Amazon — 30,67
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Xiaomi Smart Tag, Compatible con Apple Find My y Google Android Find Hub, localizador, buscador para Equipaje/Bolsos/Carteras/Mascotas, IP67, batería con más de 1 año de autonomía, Pack de 4

Xiaomi Smart Tag, Compatible con Apple Find My y Google Android Find Hub, localizador, buscador para Equipaje/Bolsos/Carteras/Mascotas, IP67, batería con más de 1 año de autonomía, Pack de 4

Hoy en Amazon — 49,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Jose García, Xiaomi

En Xataka | Xiaomi Tag vs AirTag 2: comparativa a fondo del localizador compatible con 'Buscar' de Apple que cuesta solo 15 euros

En Xataka | El mejor AirTag para Android. ¿Cuál comprar? Consejos y recomendaciones

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios