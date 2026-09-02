Hay muchas alternativas al AirTag para móviles Android, pero yo me quedo con uno que lo tiene (casi) todo

El AirTag 2 sigue siendo uno de los mejores localizadores que podemos encontrar actualmente, pero únicamente funciona con iPhone. Para móviles Android hay una gran variedad, pero si me tengo que quedar con uno, el Xiaomi Tag es de los que mejores características tienen.
Un localizador para Android bueno, bonito y barato
El Xiaomi Tag es especialmente interesante porque no se limita a un único ecosistema, ya que es compatible tanto con iOS como con Android. No tiene la tecnología de banda ultra ancha, ni integra el chip U1 de Apple, pero cuando lo analizamos nos dio muy buenas experiencias en cuanto a precisión de búsqueda.
Este localizador funciona a través de Bluetooth, permitiendo de esta forma conocer la ubicación si detecta este tipo de conexión en un móvil que se encuentre cerca. Y, como decimos, funciona muy bien, logrando una precisión bastante correcta, independientemente de si se encuentra en una posición fija o en movimiento.
Como solemos ver en la mayor parte de localizadores, el Xiaomi Tag funciona mediante una pila CR20230. Se puede extraer cuando se agote, permitiendo que podamos utilizar una y otra vez el localizador. La autonomía es de aproximadamente un año y el localizador cuenta con un agujero para que podamos colgarlo de un llavero.
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⚡ EN RESUMEN: Xiaomi tag
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un localizador que funcione tanto con Android como con iOS, que sea económico y que ofrezca una buena precisión de búsqueda.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un iPhone y no te importa gastarte un poco más de dinero, ya que los AirTag son más completos.
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Imágenes | Jose García, Xiaomi
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