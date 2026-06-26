Si has esperado al último día del Prime Day, tienes recompensa: Amazon ha mejorado la oferta de su Kindle más económico

Desde principios de esta semana y hasta última hora de hoy, Amazon acoge una nueva edición de su popular Black Friday veraniego: un Prime Day de cuatro jornadas, con miles de chollos, que podemos aprovechar si somos miembros Prime (aunque, si no lo somos, siempre podemos disfrutar de la promo de 30 días gratuitos para nuevas altas). El cual, como suele suceder, es una de las mejores ocasiones de todo el año para comprar rebajado cualquiera de sus dispositivos: Fire TV, Echo o Kindle, entre otros.

En este sentido, desde el pistoletazo de salida del Prime Day, Amazon rebajó algunos de sus lectores Kindle, con mención especial a los chollos protagonizados por el Kindle Paperwhite Signature Edition (144,99 euros) y el Kindle Colorsoft (169,99 euros). El Kindle básico, por su parte, bajó no demasiado y se quedó en algo más de 100 euros. Aunque si hemos esperado al último día del Prime Day para comprarlo, tenemos recompensa: Amazon lo ha rebajado de nuevo, ahora a 95,95 euros, sobre la bocina.

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La compra ideal si quieres gran autonomía, luz frontal y gastar lo mínimo

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Hasta la medianoche de hoy (o cuando se agote, lo que antes ocurra), el Kindle básico de Amazon se convierte en una opción de compra ideal para quienes busquen un lector electrónico de libros digitales compacto, ligero, con autonomía de semanas con una sola carga, luz frontal regulable y, sobre todo, pagar lo mínimo posible. Nada mal, ahora que sale por 25 euros menos de su (ya de por sí buen) PVP.

Este modelo, a pesar de ser el más económico de la familia Kindle, es muy completo para lo que cuesta. Ofrece una pantalla de 6 pulgadas a 300 ppp con la mencionada luz, que permite leer a oscuras sin necesidad de lámparas externas. Con 16 GB de memoria interna que dan para cientos y cientos de libros. Está disponible en dos colores (verde y negro) aunque únicamente está rebajado el oscuro. Y lo mejor es que, además, viene sin publicidad.

⚡ EN RESUMEN: oferta kindle ✅ LO MEJOR Es el Kindle de última generación más barato y ahora lo es aún más: tiene un precio muy bueno

y ahora lo es aún más: tiene un precio muy bueno Autonomía de semanas y 16 GB de capacidad que da para almacenar cientos de libros ❌ LO PEOR No tiene pantalla a color , algo cada vez más común en los lectores

, algo cada vez más común en los lectores Bastante ligado al ecosistema de Amazon, algo no del gusto de todos los usuarios 💡 CÓMPRALO SI... quieres un Kindle de última generación al mejor precio y gastando lo mínimo ⛔ NO LO COMPRES SI... necesitas más diagonal de pantalla, color o no quieres depender del ecosistema de Amazon

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