La funda para portátiles para fans de Lego: incluye detalles de la marca y protege los dispositivos electrónicos

En la tienda Lego no solo podemos encontrar sets de construcción. Últimamente hemos podido ver la llegada de otros productos como el 'Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro', el videojuego para diferentes plataformas, o la Herschel Anchor, una funda para ordenadores portátiles que tiene un precio de 49,99 euros.

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Una funda para portátiles de 14 pulgadas que tiene buen acolchado

La Herschel Anchor es una funda que se aleja bastante de lo que estamos acostumbrados a ver dentro de la marca, ya que está más orientada a los productos tecnológicos que a los de entretenimiento. Cabe decir que, pese a ello, la funda mantiene el estilo de la marca con un diseño que adapta el patrón de Hersschel Anchor con el sello Lego.

La funda, disponible únicamente con acabado en negro, está orientada a la protección de ordenadores portátiles de 14 pulgadas. En la parte frontal nos encontramos con una de las bases más míticas de Lego, con patrón de bloques y en color negro, mientras que por la parte trasera vemos una etiqueta de la marca.

Para proteger el ordenador portátil, en el interior nos encontramos con un acolchado con un forro de vellón, además de un cierre de cremallera para acceder a él. No es una funda especialmente barata, pero sin duda es de las primeras que ha comercializado la marca en su tienda oficial.

⚡ EN RESUMEN: Funda Herschel Anchor ✅ LO MEJOR Su diseño orientado a fans de Lego .

. Su forro interno es de vellón. ❌ LO PEOR Su precio es un poco elevado .

. Solo está disponible en color negro. 💡 CÓMPRALO SI... Eres fan de la marca Lego y buscas una funda con un diseño muy particular para un ordenador portátil de 14 pulgadas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una funda menos llamativa, a la par que más económica.

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Imágenes | Andrey Matveev en Unsplash, Lego

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