Este móvil Xiaomi baja de precio antes del Black Friday: tiene una batería enorme, 512 GB de almacenamiento y buena pantalla

Noviembre ha dado comienzo con numerosas ofertas centradas en el Black Friday. Ya estamos viendo muy buenos precios en móviles, y el Redmi Note 17 Pro 5G de Xiaomi es una buena muestra de ello al haber recibido en Amazon un descuento que lo deja por 349,90 euros, el precio más bajo que ha tenido en la tienda hasta la fecha.

Un móvil con una batería enorme

El Redmi Note 17 Pro 5G es un móvil de gama media que destaca sobre todo por contar con una de las baterías con mayor capacidad de la marca. Los 8.340 mAh de batería dan de sobra para no tener que recargar el móvil cada día, ofreciendo de esta forma una autonomía de aproximadamente dos o tres días de uso.

A ello debemos sumarle que incorpora un buen panel AMOLED con diagonal de 6,83 pulgadas que ofrece tanto una resolución 1,5K (ideal para consumo de contenido multimedia) como una tasa de refresco de 120 Hz, lo que resulta interesante para videojuegos.

Su sistema de altavoces destaca por ser compatible con Dolby Atmos, a nivel interno monta el procesador Snapdragon 6s Gen 4 y viene con una configuración de 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Además, cuenta con conexión NFC y su sistema operativo es HyperOS.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Redmi Note 17 Pro 5G hoy ✅ LO MEJOR Su batería de 8.340 mAh da para varios días de autonomía.

da para varios días de autonomía. Su pantalla ofrece una buena resolución. ❌ LO PEOR Incluye tan solo 8 GB de RAM .

. Su procesador no es de los más potentes que podemos ver en su gama. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil que destaque sobre todo por su batería, para no tener que recargarla diariamente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un móvil potente o con buen apartado fotográfico, ya que no es donde más destaca este modelo.

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Imágenes | Xiaomi

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