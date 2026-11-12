Este móvil incorpora una batería de nada menos que 25.500 mAh. Su pantalla tiene casi 7 pulgadas y está a la venta con un descuento

Estamos viendo cómo muchos móviles incorporan batería de silicio-carbono con capacidades mucho más altas de las que veníamos viendo hasta hace un año. Pero lo cierto es que hay otros móviles que no solo superan la capacidad de estas baterías, sino que las duplican. Móviles como el Ulefone Armor 33 son grandes, pero también muy interesantes y, además, económicos. Este en concreto está disponible en Powerplanet de oferta por 349,99 euros.

Ulefone Armor 33 (12 GB, 512 GB) PVP en Powerplanet — 349,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

También tiene una buena pantalla

El Ulefone Armor 33 destaca visualmente por su grosor, ya que es un móvil con una profundidad de 34 mm. Lo bueno es que al ser tan grande, la batería también lo es, contando en este caso con una capacidad de 25.500 mAh para que no tengamos que recargarlo en prácticamente una semana.

También cuenta con resistencia al agua y al polvo (IP68), incorpora el procesador MediaTek Helio G100 y viene con una configuración de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, aunque admite tarjetas microSD de hasta 2 TB en el caso de que necesitemos un extra.

Por otro lado, su pantalla tiene una diagonal de 6,95 pulgadas y ofrece tanto una resolución Full HD+ como una tasa de refresco de 120 Hz. Viene, además, con Android 15 y la marca afirma que el sistema operativo es puro y sin anuncios. También incorpora una luz LED en la parte trasera e incluye un puerto 3,5 mm para auriculares.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Ulefone Armor 33 hoy ✅ LO MEJOR Su batería de 25.500 mAh para no necesitar el cargador durante varios días.

para no necesitar el cargador durante varios días. Su pantalla , que ofrece una buena resolución.

, que ofrece una buena resolución. Admite tarjetas microSD de hasta 2 TB. ❌ LO PEOR Es un móvil grande , sobre todo por su profundidad.

, sobre todo por su profundidad. No admite 5G. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil con muchísima autonomía y no te importa tanto el tamaño. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un móvil para jugar, ya que cuenta con un procesador justito.

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Imágenes | Ulefone

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