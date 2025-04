Esta es la webcam que uso para mis reuniones y también la que recomiendo siempre que me preguntan

Con el auge del teletrabajo, cada vez es más habitual que tengamos que reunirnos de forma telemática y realizar multitud de videollamadas en nuestro día a día. Motivo por el que no está de más contar con una buena cámara web que mejore la calidad de las integradas en los portátiles. Las cuales, habitualmente, son bastante justas. Esta de Logitech (37,99 euros) es una buena opción.

Es pequeña, ligera y está disponible en varios colores

Con esto en mente, hace tiempo que decidí dar el salto de la cámara integrada de mi portátil a un modelo externo. Buscaba mejorar la calidad, tener versatilidad para moverla y buscar el mejor encuadre posible y, sobre todo, gastar lo mínimo posible. En este sentido, en el mercado encontramos opciones muy baratas, pero también muy caras. Y esta Logitech, que es de las primeras, cumple a la perfección.

Hablo de la Brio 300. Una webcam pequeña que uso siempre que tengo una videollamada. La cual recomiendo encarecidamente cuando me preguntan si se prioriza el ahorro y la relación calidad precio. Y ahora, además, sale más barata que cuando yo la compré: supera el 50% de descuento en color rosa (37,99 euros) y también está rebajada en color blanco (42,59 euros).

Uno de los motivos que me llevó a decantarme por este modelo es que su cable de conexión al equipo es USB tipo C y bastante largo. También que emite en 1080p (no alcanza el 4K pero lo cierto es que no lo necesito en absoluto). También me gusta que tenga un obturador de privacidad: una tapa que gira sobre sí misma y que permite tapar el objetivo. Además, cuenta con micrófono incorporado.

Como es habitual en este tipo de webcams, cuenta con corrección automática de iluminación para la imagen y reducción de ruido para el audio. Lleva asociada una aplicación de Logitech (que podemos o no usar) con la que ajustar a nuestro gusto aspectos como el color o la calidad de imagen. Y para situarla sobre la pantalla, monta una pinza que podemos ajustar en diferentes ángulos.

