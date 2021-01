Qué webcam comprar: recomendaciones para acertar en función del uso y nueve modelos destacados para videollamadas y streaming

El pasado 2020 devolvió a estos clásicos periféricos a la palestra gracias al teletrabajo y las clases online. Hablamos de las webcam, un elemento que aunque con un portátil o un smartphone te viene de serie, quizás no tengan la calidad necesaria. En el caso de los ordenadores de sobremesa no hay discusión: necesitarás una. Ahora bien: ¿Qué webcam comprar?

En esta guía de compra de webcams repasamos los criterios a tener en cuenta para acertar en nuestra elección y os proponemos diferentes modelos en función del uso: para videollamadas esporádicas o frecuentes, retransmisión en streaming o incluso para los más ambiciosos y creativos.

Cómo elegir una webcam

El mercado está esencialmente dividido en dos categorías: las webcam para trabajar y para streaming en vivo. Mientras que las últimas se mueven en el lado más ambicioso y caro de la moneda, con resoluciones que alcanzan las 4K, micrófonos de nivel profesional y amplios ángulos de visión, para una simple videollamada la propuesta es notablemente más sencilla.

Para qué la queremos y con qué frecuencia vamos a usarla son determinantes a la hora de elegir una webcam y marcarán el presupuesto para optimizar nuestra inversión.

Resolución y frame rate

Aunque todavía vamos a encontrar webcams y cámaras integradas con una resolución de 720p (especialmente en dispositivos veteranos) que ofrecen lo básico para una videollamada, los 1080p es la resolución estándar para una webcam decente. Eso sí, si buscas calidad de imagen y nitidez, también hay ciertos modelos que se van hasta los 2K y 4K.

En todo caso, has de tener en cuenta que factores como el ancho de banda o la compresión de ciertos servicios de videoconferencias provocarán que no puedas exprimir todo el potencial de estas resoluciones. Mejor poder ajustar a una resolución más baja que vaya más fluida.

Los fotogramas por segundo también afectan a cómo de suave se ve el vídeo. Mientras que las webcams de 60fps proporcionan un video más realista y natural que una de 30fps, lógicamente esto también implica una mayor transferencia de datos.

Lentes y exposición

En algunos modelos encontraremos también datos sobre la lente, un elemento que repercute (entre otras cosas) en cuánta luz alcanza al sensor de la cámara y el campo de visión.

La apertura indica cuánta luz alcanza al sensor, lo que tiene una incidencia directa en cómo de bien se ve cuando no tienes buena iluminación ambiental. Como solemos ver en la óptica de los móviles, se mide en f/(número) y cuanto más pequeño es ese número, mayor es la apertura y más luz entra. En webcams son habituales los rangos entre f/2.0 a f/2.8. Este dato no siempre aparece en las specs de las webcams: si no lo hace, suele significar que la apertura es pequeña.

La lente también marca el campo de visión de la webcam: si solo la quieres para que grabe tu cara y poco más, evitando así que se vea tu cuarto desordenado, mejor un modelo con un campo de visión estrecho (o una webcam con alta resolución que te permite recortarlo). Si la idea es que se vea una sala de conferencias, mejor un modelo con un amplio de visión. Normalmente las webcam se mueven entre los 65 y los 90 grados.

Autofocus

Las webcam más asequibles tienen el foco fijo, o lo que es lo mismo, su lente no se mueve para ajustarse a la escena que está grabando, sino que simplemente toman lo que está en su campo de visión en función de la distancia a la que está.

Y si te vas a sentar directamente enfrente de ella y cerca (por ejemplo, cuando la colocas sobre el marco del monitor), probablemente sea suficiente. Sin embargo, es fácil que haya momentos en los que la grabación se vuelva borrosa: cuando te mueves, cuando quieres acercar algo a la cámara...

Los modelos más completos cuentan con autofocus, permitiendo que la propia lente se ajuste para poder enfocar adecuadamente en función de lo que graban, lo que minimiza esos momentos borrosos.

La calidad del micrófono integrado

En una videoconferencia el audio es todavía más importante que el vídeo. Así, hay bastantes webcams que disponen de micrófono integrado y algunas incluso cuentan con micrófono estéreo. Habitualmente las de micrófono estéreo disponen de de dos pequeñas "orejas" (con forma de rejilla o minialtavoces) a cada lado de la lente, lo que les permite una mejor captura de sonido y un sonido más natural.

No obstante, la calidad de este micrófono no es para tirar cohetes y además, teniendo en cuenta su posición, captan también el ruido del entorno. En este sentido, si vas a realizar videollamadas con frecuencia, hay sonido ambiental y/o requieres de calidad de sonido, mejor apostar por un micrófono por separado o por un auricular con micrófono.

Otros factores y extras

De poco sirve una gran lente si tu espacio de trabajo es oscuro. En este caso, o si simplemente requieres de más luz, hay ciertas webcam con iluminación integrada mediante anillos de luz en torno a la lente. Una característica muy demandada si grabas vídeo en casa

Aunque las webcam son plug&play, en función del software integrado podremos profundizar en los ajustes de las opciones de la cámara, zoom (si está disponible está opción), cambiar el fondo, añadir filtros y efectos...

La forma de montaje. Lo normal es que se fijen en el marco de la pantalla, pero también es interesante poderla dejar en cualquier superficie a modo de trípode y que admita el ajuste en diferentes ángulos.

Modelos destacados

Microsoft LifeCam HD-3000

Resolución: 720p

Frame rate: 30 fps

Campo de visión: 68,5 grados

La Microsoft LifeCam HD-3000 es una webcam sencilla y básica en cuanto a prestaciones, pero fiable y muy adecuada para quienes simplemente quieran un modelo para videollamadas de una marca conocida. Además está certificada por Skype, por lo que es muy interesante si vas a usar este servicio.

Viene acompañada por un software muy útil con una interesante variedad de filtros y efectos para personalizar tu apariencia y la resolución por defecto, además de una app para capturar fotos y vídeos y compartirlos en redes sociales. Cuenta con un diseño compacto que no siempre se ajusta bien a los marcos de los monitores.

Jelly Comb

Resolución: 1080p

Frame rate: 30 fps

Campo de visión: 80 grados

Una opción low cost de lo más completa para videoconferencias tanto por su calidad de imagen como por su ángulo de visión, autofocus y micrófono estéreo con reducción de ruido. Cuenta con un diseño muy versátil y pestaña de privacidad para ocultar la lente y es compatible con macOS y Windows. Funciona con software habitual con Skype, Twitch, YouTube, Facebook, Hangouts, Zoom o Face Time.

Jelly Comb Webcam 1080p/30fps Enfoque Automático con Micrófono Estéreo, Cámara Web con Tapa de Privacidad para Skype, Videollamada, Streaming De Juegos, Conferencia, PC/Mac/Portátil/Macbook-Negro PVP en Amazon 32,99€

Logitech C310

Resolución: 720p

Frame rate: 30 fps

Campo de visión: 60 grados

Si quieres una webcam sencilla, barata y que funcione bien para videoconferencias, la Logitech C310 es una de las opciones más populares y consolidadas. Ajusta automáticamente las opciones de iluminación y cuenta con software integrado para configurar fotogramas o usarla como detector de movimiento. Eso sí, sus especificaciones son muy básicas y carece de opciones de montaje en forma de trípode,

AUKEY

Resolución: 1080p

Frame rate: n.d.

Campo de visión: 65 grados

Otra opción que destaca por su relación entre prestaciones y coste es esta de AUKEY, especialmente para videoconferencias, aunque válida también para streaming ocasional. Con un diseño que permite usarla enganchado a la pantalla o sobre la mesa, cuenta con micrófono dual con reducción de ruido y un sensor de imagen CMOS de 1/2,9" con enfoque fijo

AUKEY Webcam 1080P Full HD con Micrófono Estéreo, Cámara Web para Video Chat y Grabación, Compatible con Windows, Mac y Android (negro) PVP en Amazon 49,99€

AVerMedia Live Streamer CAM 313

Resolución: 1080p

Frame rate: 30 fps

Campo de visión: n.d.

Con un diseño muy original y robusto en forma de cilindro, que puede situarse sobre el marco de una pantalla o sobre una superficie, admite alto ajuste en cuanto a su posición e incluso la posibilidad de cerrarla físicamente para máxima privacidad. Muy fácil de usar, es una opción general interesante con sensor de 1/2.7" (f/2.0) y software para añadir efectos.

AVerMedia Live Streamer WEBCAM 313: Full HD 1080p, dos micrófonos incorporados, pestaña de seguridad y giro 360º. Ideal teletrabajo, videoconferencias PVP en Media Markt 59€ PVP en Amazon 66,44€

Logitech C920

Resolución: 1080p

Frame rate: 30 fps

Campo de visión: 78 grados

La Logitech C920 es la webcam para videollamadas por excelencia, un modelo muy indicado si vas a hacer videollamadas con frecuencia y buscas calidad. Con un campo de visión apto tanto para llamadas en las que mostrar tu cara o toda una sala y muy buenas prestaciones en ese escenario de uso, tiene como puntos fuertes su calidad de imagen, el software incluido y su versátil diseño (podrás usarla enganchada en monitores o en trípode).

Si te gusta este modelo pero se te queda corta en cuanto a prestaciones, por ejemplo si la quieres para retransmitir mientras juegas, puedes apostar por la versión mejorada Logitech C922 Pro Stream, que alcanza los 60fps a 720fps.

Logitech StreamCam

Resolución: 1080p

Frame rate: 60 fps

Campo de visión: 78 grados

La Logitech StreamCam es una webcam muy versátil con buenas prestaciones en cuanto a calidad de imagen y fotogramas por segundo, por lo que también da la talla para usarla con Twitch o YouTube.

Cuenta con la particularidad de poder ser montada de varias formas para grabar tanto en vertical como en horizontal. Con un diseño compacto y atractivo, se conecta a través de un puerto USB-C.

Razer Kiyo

Resolución: 1080p

Frame rate: 1080p@30fps / 720p@60fps

Campo de visión: 81,6 grados

La webcam de la firma gaming es un modelo todoterreno que destaca por su iluminación integrada en forma de anillo de luz para mejorar tu iluminación incluso en escenarios oscuros. Aunque ideada para gaming, gracias sus opciones de ajuste y autofocus podrás usarla para todo: streaming, creación de contenido, videollamadas... No es barata, pero su polivalencia es un extra.

Razer Kiyo Cámara de transmisión con iluminación de anillo, cámara web USB, video HD 720p, 60 FPS, compatible con el software Open Broadcaster, Xsplit, autofocus, clip de cámara, conexión de trípode PVP en FNAC 109€ PVP en Amazon 109,99€PVP en PcComponentes 112€

Logitech Brio

Resolución: 4K

Frame rate: 1280x720@30fps / 1280x720@60fps /1920x1080@30fps /1920x1080@60fps

Campo de visión: 65°/78°/90°

Para personas exigentes, esta Logitech Brio, con una ambiciosa propuesta que busca el vídeo de calidad y gran detalle que sube hasta la resolución UHD 4K, HDR, zoom digital 5X, enfoque automático, tres opciones de campo de visión. Si además trabajas en escenarios oscuros, cuenta con el anillo de luz RightLight 3 para iluminar la escena. Su completo software acompaña esta propuesta de alto nivel. Cuenta con detalles como el inicio de seguridad con reconocimiento mediante IR.

Logitech Brio Ultra HD Pro Webcam, Streaming Fluido 1080p/60fps, Campo Visual Ajusable, Zoom X5, Compatible Avec Skype, WebEx, Cisco Jabber, Zoom, Windows Hello, PC/Mac/Portátil/Chrome, Color Negro PVP en Amazon 228,67€ PVP en PcComponentes 229€

