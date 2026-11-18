Las freidoras de aire tradicionales llevan años dominando nuestras encimeras, pero cada vez, son más los usuarios que buscan dar el salto a modelos sin recubrimientos antiadherentes plásticos y con un formato más versátil para el día a día. En ese terreno, de entre todas las freidoras Ninja, el modelo CRISPi es uno de los que más brillan. Si ya de por sí, ha sido un formato innovador, ahora puedes comprarla doble. En el Black Friday anticipado de Amazon, esta Ninja CRISPi Dual Zone tiene un precio de 249,99 euros (frente a los 329,99 euros de PVP recomendado que tiene).

Lo mejor de una Ninja en doble formato

Sus dos recipientes de cristal de 3,8 litros cada uno ofrecen una capacidad total de 7,6 litros, lo que hace que sea una muy buena opción para preparar dos recetas al mismo tiempo. Además, viene con ocho funciones de cocinado preestablecidas, entre ellas la Recrisp, que es una de las más famosas de la marca.

Una de las mayores ventajas de las freidoras de aire de cristal es que sus recipientes sirven para cocinar, servir la comida y también para almacenar la comida en la nevera. Además, se limpian más fácilmente que las típicas rejillas que tienen las airfryers tradicionales.

La potencia a la que funciona esta freidora de aire es de 2.860 W y otra de las cosas por las que destaca es por incorporar tecnología Dual Zone, con la que cada cajón funciona de forma independiente, con su propio tiempo y temperatura.

⚡ EN RESUMEN: oferta para freidora de aire ninja crispi dual zone hoy ✅ LO MEJOR Cocinado doble simultáneo en cristal: combina la libertad de cocinar sin recubrimientos antiadherentes sintéticos (PFAS) con la posibilidad de preparar dos platos distintos a la vez en sus recipientes de vidrio templado.

combina la libertad de cocinar sin recubrimientos antiadherentes sintéticos (PFAS) con la posibilidad de preparar dos platos distintos a la vez en sus recipientes de vidrio templado. De la encimera a la mesa y la nevera: los recipientes de vidrio sirven como fuente para servir directamente y vienen con sus tapas herméticas para guardar las sobras en el frigorífico sin ensuciar táperes extra. ❌ LO PEOR Ocupa más espacio en la encimera... Al tener arquitectura doble para cocinar dos recipientes de forma simultánea, requiere más superficie libre que una freidora compacta de una sola cesta.

Al tener arquitectura doble para cocinar dos recipientes de forma simultánea, requiere más superficie libre que una freidora compacta de una sola cesta. Mayor peso y cuidado al manipularla... El vidrio templado es muy resistente a los cambios bruscos de temperatura, pero pesa más que las cestas metálicas tradicionales y exige precaución frente a golpes. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres olvidarte de las cestas con recubrimientos antiadherentes tradicionales, sueles cocinar plato principal y guarnición al mismo tiempo y valoras la comodidad de poder servir, guardar en la nevera y lavar todo en el lavavajillas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes una cocina muy pequeña con apenas espacio libre en la encimero o vives solo y buscas un aparato ultracompacto para raciones individuales rápidas.

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