¿Cuándo ha pasado el Xiaomi TV Box S 3rd Gen a costar casi el doble? Era la mejor alternativa al Fire TV Stick pero ya no lo es tanto

Ha pasado poco más de un año desde que Xiaomi lanzó en España su TV Box S (3rd Gen) y desde entonces hemos visto una subida de precios en muchos dispositivos; buena culpa la tiene la crisis de la memoria RAM. Y este dispositivo en concreto parece que no se ha salvado, ya que en la tienda oficial de Xiaomi hemos notado un gran incremento en su precio: ahora cuesta nada menos que 119,99 euros.

Una subida de precio muy grande

Cuando la marca lanzó oficialmente el Xiaomi TV Box S (3rd Gen), al menos en España, otras tiendas como Powerplanet ya lo estaban vendiendo (incluso le dedicamos un artículo). El precio oficial de esta generación era de 74,99 euros, pero como decimos Powerplanet lo estaba vendiendo de oferta a un precio inferior de 57,50 euros.

Teniendo en cuenta la rebaja que pudimos ver en aquel entonces, el dispositivo ha subido 62,49 euros con respecto al precio de Powerplanet y de 45 euros con respecto al precio de la tienda oficial de Xiaomi. Es una gran subida de precio, sobre todo porque, por su precio, esta era la mejor alternativa que podíamos encontrar a los Fire TV Stick, sobre todo tras el paso de Amazon de cambiar el sistema operativo apostando por VegaOS. Además, estos dispositivos también subieron de precio hace poco tiempo.

Tiendas como Powerplanet tienen este dispositivo por un precio más elevado que hace un año, ya que esta tienda en concreto lo tiene de oferta por 84,49 euros. ¿Lo podemos encontrar más barato? Sí, AliExpress, por ejemplo, lo tiene por 64,74 euros, aunque con el cupón ESD1103 se queda por 61,74 euros.

Y... ahora mismo es un buen precio, pero no lo es si lo comparamos con el que tenía hace un año. Esto deja claro que la subida de precios sigue afectando a las marcas, y que lo de la "peor generación de consolas", por las constantes subidas de precio desde sus lanzamientos, es algo que se extiende a muchos otros dispositivos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi TV Box S (3rd Gen) hoy ✅ LO MEJOR Ofrece un excelente rendimiento .

. Cuenta con Google TV. ❌ LO PEOR Su precio es bastante más elevado al que encontrábamos hace un año. 💡 CÓMPRALO SI... Tu televisor ofrece un mal rendimiento o no es smart TV, siempre y cuando quieras, o necesites, tener Google TV. ⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente quieres disfrutar de contenido en streaming y no te importa tener otro sistema operativo, como VegaOS.

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