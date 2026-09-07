Compré esta cafetera superautomática Philips hace semanas y no paro de recomendarla. Y eso era costando 80 euros más que ahora

De todos los tipos de cafetera que hay, la opción más cómoda y fácil de usar para tener un café de barista en casa es una cafetera superautomática. Hace semanas compré una Philips Serie 5400 Latte Go y no podemos estar más encantados en casa con ella. Me parece una gran opción al precio que la compré (algo más de 400 euros), pero mucho más al precio que la tenemos en la tienda oficial de Philips: sale por 344,25 euros si nos registramos previamente a través de este enlace.
Philips Serie 5400 Cafetera Superautomática - Sistema de Leche LatteGo, 12 Variedades de Café, Pantalla Intuitiva, 4 Perfiles de Usuario, Cromado (EP5447/90)
Una cafetera que prepara hasta la espuma de forma automática
La cafetera ahora mismo está rebajada en la tienda de Philips hasta los 404,99 euros (igual que en Amazon). Ahora bien, registrándonos previamente en el enlace que indicamos más arriba, recibiremos un código de descuento en el correo electrónico que utilicemos. Gracias a este, el precio de la cafetera desciende hasta algo menos de 350 euros, un auténtico preciazo si tenemos en cuenta que su PVP es de 669,99 euros.
Estamos ante una cafetera superautomática muy intuitiva de usar, puesto que la mayoría de bebidas que prepara tiene su propio dibujo. La pantalla, además, nos permitirá ir configurando las bebidas a nuestro antojo e incluso guardar la configuración en uno de los cuatro perfiles de colores que permite la máquina. Además, como tiene molinillo integrado, el café siempre estará recién molido, lo que hace que tenga un olor más intenso.
Dos puntos más muy interesantes de la cafetera. El primero es que cuenta con un sistema que permite espumar la leche de forma automática, lo que, además de cómodo, es muy limpio. La otra es lo fácil que es mantener esta cafetera: esta se enjuaga automáticamente tanto cuando la encendemos como cuando se apaga.
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas una cafetera fácil de usar y de limpiar que te permita hacer en casa un café de batista.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una máquina espresso o buscas una opción más económica que no tenga sistema automático para la leche.
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