¿Cómo sería un sudoku con mecánicas del Cluedo? Así nace Murdoku, un pasatiempos en papel con 80 acertijos de lógica y asesinatos

Hace unos cuantos meses descubrí lo que es un Murdoku, y su idea me pareció lo suficientemente atractiva como para indagar un poco sobre este juego de papel y boli. Hay varios a la venta en tiendas como Amazon (80 acertijos de lógica y asesinatos es una buena muestra de ello), pero también hay disponible una pequeña muestra en la página oficial.
Murdoku: 80 acertijos de lógica y asesinatos
Un sudoku con mecánicas de Cluedo
Muduko, de Manuel Garand, es en esencia un sudoku con mecánicas del Cluedo. En cada uno de los acertijos debemos resolver un asesinato, y para ello el juego nos da ciertas pistas. En primer lugar tenemos a los posibles culpables con ciertas pistas sobre dónde estaban ubicados en el momento del asesinato.
También tenemos elementos fijos como plantas, sofás, piscinas y muchos otros que serán clave a la hora de posicionar a los personajes. Algunas pistas nos dirán si, por ejemplo, estaban de pie sobre una alfombra, de tal forma que podremos descartar casillas. Porque sí, el juego funciona a través de múltiples casillas, similar a lo que vemos en los sudokus.
Si posicionamos a un personaje, en las líneas laterales no podrá haber otro, una mecánica propia de los sudokus. Lo bueno es que hay muchísimos escenarios que tienen sus pequeñas particularidades, por lo que cada uno de los Murdokus es diferente. Y no son precisamente fáciles, algunos harán que exprimamos la sesera pensando quién puede ser el asesino en cada una de las páginas.
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⚡ EN RESUMEN: Murdoku
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un pasatiempo que te aleje de las pantallas y que te suponga un reto.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una experiencia duradera y que todos los acertijos sean muy desafiantes.
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Imágenes | Andrej Lišakov en Unsplash, Ediciones Temas de Hoy
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