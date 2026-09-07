¿Cómo sería un sudoku con mecánicas del Cluedo? Así nace Murdoku, un pasatiempos en papel con 80 acertijos de lógica y asesinatos

Hace unos cuantos meses descubrí lo que es un Murdoku, y su idea me pareció lo suficientemente atractiva como para indagar un poco sobre este juego de papel y boli. Hay varios a la venta en tiendas como Amazon (80 acertijos de lógica y asesinatos es una buena muestra de ello), pero también hay disponible una pequeña muestra en la página oficial.

Un sudoku con mecánicas de Cluedo

Muduko, de Manuel Garand, es en esencia un sudoku con mecánicas del Cluedo. En cada uno de los acertijos debemos resolver un asesinato, y para ello el juego nos da ciertas pistas. En primer lugar tenemos a los posibles culpables con ciertas pistas sobre dónde estaban ubicados en el momento del asesinato.

También tenemos elementos fijos como plantas, sofás, piscinas y muchos otros que serán clave a la hora de posicionar a los personajes. Algunas pistas nos dirán si, por ejemplo, estaban de pie sobre una alfombra, de tal forma que podremos descartar casillas. Porque sí, el juego funciona a través de múltiples casillas, similar a lo que vemos en los sudokus.

Si posicionamos a un personaje, en las líneas laterales no podrá haber otro, una mecánica propia de los sudokus. Lo bueno es que hay muchísimos escenarios que tienen sus pequeñas particularidades, por lo que cada uno de los Murdokus es diferente. Y no son precisamente fáciles, algunos harán que exprimamos la sesera pensando quién puede ser el asesino en cada una de las páginas.

⚡ EN RESUMEN: Murdoku ✅ LO MEJOR El número de acertijos .

. Los casos: son muy divertidos de resolver. ❌ LO PEOR Muchos casos pueden durar poco tiempo, salvo algunos que pueden ponernos a pensar un buen rato si no tenemos clara alguna de las pistas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un pasatiempo que te aleje de las pantallas y que te suponga un reto. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una experiencia duradera y que todos los acertijos sean muy desafiantes.

También te puede interesar

Murdle: Resuelve el crimen: 100 acertijos endiablados para solucionar usando la lógica y el poder de la deducción (Voces de hoy) Hoy en Amazon — 17,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

365 acertijos y retos de ingenio: Enigmas y acertijos para niños y niñas (No ficción ilustrados) Hoy en Amazon — 14,20 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Andrej Lišakov en Unsplash, Ediciones Temas de Hoy

En Xataka | Los mejores libros para leer en 2026: una selección de lecturas de todos los géneros para un año entre páginas

En Xataka | Los 25 mejores libros de ciencia ficción