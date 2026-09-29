Como la Ninja Crispi, pero más barata: esta freidora de aire con dos recipientes de cristal marca nuevo mínimo histórico

Estamos en 2026 y sí, todavía estamos en pleno boom de freidoras de aire. Si hay unas que están muy de moda ahora, son las que tienen recipientes de cristal y, ahí, las más populares son las Crispi de Ninja. Sin embargo, no es el único fabricante que apuesta por este formato, y ahora tenemos una de sus alternativas más destacadas a su precio más bajo hasta ahora: es de Dreame y cuesta 99 euros en Amazon.

Una de las mejores alternativas a la Ninja Crispi

Esta freidora de aire, llamada Dreame Tasti, tiene un PVP de 149 euros. Había estado rebajada antes, pero nunca había roto la barrera de los 100 euros hasta ahora, algo que llega como una oferta anticipada a la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon. Si buscas una de estas freidoras de aire de cristal, esta de Dreame ofrece ahora mismo una gran relación calidad-precio.

Esta Dreame Tasti viene con dos recipientes intercambiables: uno de 2,5 litros y otro de 4,5 litros. De esta forma, podemos alternar entre ellos en función de lo que necesitemos. Estos recipientes, además de ver en todo momento el plato que estemos cocinando sin necesidad de abrir la freidora, también nos servirán para servir directamente en la mesa o incluso para guardar en el frigorífico.

El panel de control se encuentra en la parte superior de la freidora y es muy intuitivo. Otro punto interesante que tienen este tipo de freidoras es que sus recipientes son aptos para lavavajillas, lo que facilita su mantenimiento. Si te llama la atención alguna de las Crispi de Ninja, pero prefieres una alternativa más económica, esta de Dreame es una gran opción.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la dreame tasti ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es lo más barata que la hemos visto hasta el día de hoy, aunque la oferta solo estará disponible hasta el 7 de octubre.

Es lo más barata que la hemos visto hasta el día de hoy, aunque la oferta solo estará disponible hasta el 7 de octubre. Trae dos recipientes: Como viene con dos recipientes diferentes, podemos usar el que más se adapte al plato que queramos cocinar. Y luego, además, podemos guardar lo que sobre en él.

Como viene con dos recipientes diferentes, podemos usar el que más se adapte al plato que queramos cocinar. Y luego, además, podemos guardar lo que sobre en él. Fácil de limpiar: Los recipientes de cristal, al ser aptos para el lavavajillas, facilitan mucho el mantenimiento de esta freidora de aire. ❌ LO PEOR Exige tener un poco más de cuidado: Aunque están pensados para ser resistentes, sus recipientes son de cristal y eso implica que hay que tener cuidado frente a golpes o caídas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una nueva freidora de aire y buscas una que, además de tener recipientes de cristal, tenga un precio económico. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una freidora de aire con doble cesta (también las hay de cristal) o directamente prefieres un modelo convencional con cesta de metal.

También te puede interesar

CREATE/AIR FRYER STUDIO CRYSTAL/Freidora sin aceite 4.2 L con vaporizador de agua blanco roto/Capacidad 5-6 raciones, 6 programas, bandeja de cristal, control de tiempo y tempertura, 1300W Hoy en Amazon — 100,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ninja CRISPi, Freidora de Aire Portátil 4 en 1, 3,8L, Piedra/Dorado Hoy en Amazon — 129,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Dreame

En Xataka | Es 2026 y el boom de las freidoras de aire parece no tener techo: esto te estás perdiendo si compraste una airfryer al principio

En Xataka | Ninja Crispi Pro vs. Ninja Crispi: el duelo por las nuevas freidoras de aire de cristal se decide en el tamaño y la potencia