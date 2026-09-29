Como la Ninja Crispi, pero más barata: esta freidora de aire con dos recipientes de cristal marca nuevo mínimo histórico

Estamos en 2026 y sí, todavía estamos en pleno boom de freidoras de aire. Si hay unas que están muy de moda ahora, son las que tienen recipientes de cristal y, ahí, las más populares son las Crispi de Ninja. Sin embargo, no es el único fabricante que apuesta por este formato, y ahora tenemos una de sus alternativas más destacadas a su precio más bajo hasta ahora: es de Dreame y cuesta 99 euros en Amazon.
DREAME Tasti, Freidora de Aire Portátil de Vidrio 5 en 1: 2,5 L + 4,5 L
Una de las mejores alternativas a la Ninja Crispi
Esta freidora de aire, llamada Dreame Tasti, tiene un PVP de 149 euros. Había estado rebajada antes, pero nunca había roto la barrera de los 100 euros hasta ahora, algo que llega como una oferta anticipada a la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon. Si buscas una de estas freidoras de aire de cristal, esta de Dreame ofrece ahora mismo una gran relación calidad-precio.
Esta Dreame Tasti viene con dos recipientes intercambiables: uno de 2,5 litros y otro de 4,5 litros. De esta forma, podemos alternar entre ellos en función de lo que necesitemos. Estos recipientes, además de ver en todo momento el plato que estemos cocinando sin necesidad de abrir la freidora, también nos servirán para servir directamente en la mesa o incluso para guardar en el frigorífico.
El panel de control se encuentra en la parte superior de la freidora y es muy intuitivo. Otro punto interesante que tienen este tipo de freidoras es que sus recipientes son aptos para lavavajillas, lo que facilita su mantenimiento. Si te llama la atención alguna de las Crispi de Ninja, pero prefieres una alternativa más económica, esta de Dreame es una gran opción.
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⚡ EN RESUMEN: oferta de la dreame tasti
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas una nueva freidora de aire y buscas una que, además de tener recipientes de cristal, tenga un precio económico.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una freidora de aire con doble cesta (también las hay de cristal) o directamente prefieres un modelo convencional con cesta de metal.
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Imágenes | Dreame
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