El chollo de esta CPU Ryzen a 69,90 euros no soluciona la crisis del hardware, pero sí permite actualizar el PC gastando lo mínimo

Viendo lo visto en el mercado del hardware desde hace meses, es poco probable que nos queramos poner manos a la obra y renovar nuestro sobremesa justo ahora, con máximos históricos en componentes como la memoria RAM o los SSD. Pero si no nos queda más remedio, tendremos que pasar por el aro de pagar por lo mismo bastante más que lo que habríamos pagado tiempo atrás.

Sin embargo, la cosa cambia cuando no entran en juego ni memorias RAM ni unidades SSD. Concretamente, en tarjetas gráficas y procesadores encontramos últimamente unos precios buenísimos que, si bien no solucionan la crisis del hardware que llevamos viviendo meses, sí ayudan a capear el temporal de sobreprecios al permitir actualizar ciertos aspectos de nuestro actual sobremesa por una inversión normal. E incluso buenísima, con ofertas como la de este AMD Ryzen a 69,90 euros.

Con un TDP muy bajo y disipador de calor incluido (que evita tener que comprar uno)

Si necesitamos actualizar el procesador de nuestro PC de sobremesa y contamos con un presupuesto ajustado, entonces la oferta que protagoniza ahora el AMD Ryzen 5 5500 en Amazon, donde alcanza su mínimo histórico, es como para no dejar escapar. Contando, además, con el mismo buen precio en PcComponentes.

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A sus actuales 69,90 euros es, sin duda, una de las mejores opciones del mercado en relación calidad precio en torno a esa cifra al ofrecer 6 núcleos, 12 hilos y unas frecuencias máximas de 4,2 GHz. Todo ello, con un TDP muy contenido de tan sólo 65 W que se traduce en un consumo bajo y, sobre todo, unas temperaturas relativamente bajas incluso a pleno rendimiento.

Además, este Ryzen 5 incluye su propio disipador de calor: el Wraith Stealh. Una opción suficiente para un uso doméstico normal que nos evita comprar una solución de refrigeración a mayores y que, por tanto, implica un ahorro extra.

El Ryzen 5 5500 es ideal para equipos de sobremesa de gama media, gaming o no, que cuenten con una tarjeta gráfica dedicada (viene sin gráficos integrados) y placa base AM4. Esto se traduce en que no es necesario dar el salto a memorias RAM DDR5, que están por las nubes. Y todo ello, como decimos, a cambio de una inversión mínima y muy interesante si venimos de una CPU menos potente y preferimos esperar a que el mercado se estabilice antes de actualizar el PC al completo.

⚡ EN RESUMEN: oferta procesador AMD Ryzen 5 5500 ✅ LO MEJOR Uno de los mejores del mercado en relación calidad precio (ahora que está rebajado)

en relación calidad precio (ahora que está rebajado) Es su precio más bajo hasta la fecha en tiendas como Amazon y una oportunidad de oro para comprarlo ❌ LO PEOR No es el más potente , cosa lógica teniendo en cuenta lo que cuesta (aunque es más que solvente para multitud de usuarios con equipos de gama media)

, cosa lógica teniendo en cuenta lo que cuesta (aunque es más que solvente para multitud de usuarios con equipos de gama media) Viene sin gráficos integrados así que se hace imprescindible contar con GPU dedicada 💡 CÓMPRALO SI... buscas una CPU solvente y, sobre todo, muy barata ⛔ NO LO COMPRES SI... piensas dar el salto a AM5 o ya cuentas con memoria RAM DDR5

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Imágenes | AMD, Andrey Matveev en Unsplash

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