Carrefour vende (por menos de 2 euros) las gafas homologadas con las que ver el eclipse solar de forma segura

Mirar directamente al sol durante el próximo eclipse solar del 12 de agosto sin la protección adecuada es una de las peores decisiones que podemos tomar para la salud de nuestros ojos. Sin embargo, equiparse bien no exige desembolsar una cantidad de dinero elevada. Cuando hay tiendas que ya están inflando el precio de las gafas para el eclipse solar, en Carrefour aún puedes conseguir estas homologadas por 1,99 euros.

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Un modelo bueno, bonito y barato

Observar el disco solar a simple vista (o utilizando remedios caseros como cristales ahumados, radiografías o gafas de sol convencionales) puede provocar daños irreversibles en la retina en cuestión de segundos. Las gafas de sol convencionales reducen la luz visible, pero no filtran la radiación infrarroja y ultravioleta, que es la verdaderamente peligrosa.

Este modelo disponible en Carrefour cumple rigurosamente con la norma europea e internacional EN ISO 12312-2:2:2015. Incorpora un polímero de densidad neutra especial que filtra el 99,99% de la intensidad luminosa visible y bloquea el 100% de los rayos UV e IR perjudiciales, permitiendo contemplar la silueta del sol en un tono amarillo claro sin arriesgar la vista.

⚡ EN RESUMEN: gafas unisex para eclipse solar en carrefour ✅ LO MEJOR Homologación oficial garantizada: cumplen estrictamente la norma ISO 12312-2 certificada por laboratorios independientes.

cumplen estrictamente la norma ISO 12312-2 certificada por laboratorios independientes. Precio imbatible: por solo 1,99 euros permiten equipar a toda la familia sin que apenas lo note el bolsillo. ❌ LO PEOR Estructura frágil... Al contar con marco de cartón técnico, requieren cuidado para no rayar la película ni doblar las patillas antes de la observación. 💡 CÓMPRALO SI... Deseas disfrutar del próximo eclipse solar con absoluta tranquilidad y pagando el mínimo imprescindible. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas un filtro duradero para acoplar a telescopio, prismáticos o lentes de cámara, es indispensable optar por láminas rígidas de polímero o filtros de cristal óptico.

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Imágenes | Israel Torres (Pexels), Webedia y Carrefour

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