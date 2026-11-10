Parece una oferta de Black Friday anticipado: Carrefour tiene esta tele MiniLED Samsung de 65 pulgadas por menos de 500 euros

Si estás buscando dar el salto a una tele con la tecnología más avanzada para el salón sin pagar el sobreprecio habitual de la gama alta, Carrefour acaba de lanzar una de esas ofertas combinadas difíciles de dejar pasar. Esta tele Samsung TU65M73HAU se queda ahora rebajada a 499 euros y, además, te devuelven el importe equivalente al IVA en un cupón descuento para próximas compras.

Smart TV MiniLED 65" (165,1 cm) Samsung TU65M73HAU, 4K UHD PVP en Carrefour — 499,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Tecnología Neo QLED (MiniLED), 4K real y ecosistema de sonido envolvente

Esta smart TV de Samsung destaca por montar un panel de 65 pulgadas respaldado por la tecnología de retroiluminación MiniLED. Al sustituir los LED tradicionales por diodos diminutos, el televisor consigue controlar la luz por zonas con máxima precisión, ofreciendo un nivel de negro muy cercano al de una pantalla OLED pero con un brillo pico superior, ideal para salones muy iluminados.

En el apartado de imagen, el procesamiento de imagen 4K se realiza mediante IA. Esto significa que el procesador optimiza, en tiempo real, el contraste, la nitidez y el rango dinámico (HDR10+) para que cualquier contenido en HD o Full HD se escale a resolución 4K con la máxima calidad.

Además, incorpora tecnología Object Tracking Sound Lite (OTS), que analiza la escena en pantalla para hacer que el sonido se mueva siguiendo la acción del vídeo, creando una experiencia mucho más inmersiva.

Asimismo, cuenta con tecnología Q-Symphony. Si ya tienes o piensas añadir una barra de sonido Samsung compatible, esta función permite sincronizar los altavoces del televisor y los de la barra para que suenen simultáneamente en lugar de anular los del televisor.

El sistema operativo bajo el que funciona es Tizen OS, muy intuitivo y con soporte para las principales plataformas de streaming. También destaca por incorporar la plataforma Samsung TV Plus con canales gratuitos en directo.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv Samsung TU65M73HAU hoy ✅ LO MEJOR Doble ahorro con la promoción del IVA: te llevas una rebaja directa sobre la Smart TV y acumulas un cupón de compra muy cuantioso para el supermercado o la web de Carrefour.

te llevas una rebaja directa sobre la Smart TV y acumulas un cupón de compra muy cuantioso para el supermercado o la web de Carrefour. Brillo y contraste de nivel MiniLED: excelente rendimiento visual tanto en la oscuridad como en estancias con mucha luz natural. ❌ LO PEOR Sin soporte nativo para Dolby Vision... Como es habitual en los televisores de Samsung, apuesta por HDR10+ y no incluye la licencia de Dolby Vision.

Como es habitual en los televisores de Samsung, apuesta por HDR10+ y no incluye la licencia de Dolby Vision. El cupón requiere compras posteriores... El ahorro del IVA no se descuenta de forma directa en la cesta, sino que se entrega en forma de cheque/cupón canjeable más adelante. 💡 CÓMPRALO SI... Compras habitualmente en Carrefour y vas a exprimir el cupón de la devolución del IVA en tu compra semanal o en futuras adquisiciones de tecnología. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un descuento directo único y no planeas volver a comprar en Carrefour a corto plazo para canjear el cupón del IVA, la oferta pierde parte de su atractivo frente a rebajas directas.

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Imágenes | Webedia y Samsung

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