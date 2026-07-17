Una cámara de bolsillo con la que grabar tus mejores momentos estas vacaciones: la DJI Osmo Pocket 3 cae a uno de sus mejores precios

Las cámaras de los teléfonos son versátiles, pero no siempre son la mejor opción. Si eres de los que les gusta ir de vacaciones y documentarlo todo, entonces te puede encajar muy bien la DJI Osmo Pocket 3, una cámara portátil que se maneja especialmente con el vídeo y que tenemos disponible en la tienda oficial de la marca por 339 euros (también en Amazon).

Con un sensor de una pulgada para escenas nocturnas

El precio más bajo al que hemos tenido esta cámara de DJI es 305 euros, pero el descuento que tiene ahora mismo también nos abre una buena ventana de compra. Más si tenemos en cuenta que estamos en un momento del año donde muchos nos vamos de vacaciones, un escenario donde la DJI Osmo Pocket 3 nos puede venir de cine.

Uno de los mejores puntos de esta cámara es que cuenta con un sensor de una pulgada, algo que ya estamos viendo en algunos móviles como el Xiaomi 17 Ultra. Esto se traduce en que captura mucha más luz, así que se comportará muy bien en escenarios nocturnos. Además, cuenta con un estabilizador mecánico en tres ejes que evitará temblores o movimientos raros mientras estamos grabando.

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Cuenta con una pantalla táctil de 2 pulgadas que es giratoria. Al girarla, la cámara cambia automáticamente la forma de grabar o tomar fotos de vertical a horizontal (o viceversa). Esto es muy versátil, ya que te permite, de forma cómoda y sin tener que toquetear ajustes, tomar capturas en formato vertical para Instagram o TikTok o volver a horizontal. Todo sin olvidar que, además, graba en 4K y 120 fotogramas por segundo.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la DKI Osmo Pocket 3 ✅ LO MEJOR Su sensor de 1 pulgada: Este sensor hace que la cámara se comporte bien incluso de noche, el momento del día en el que más sufren este tipo de cámaras.

Este sensor hace que la cámara se comporte bien incluso de noche, el momento del día en el que más sufren este tipo de cámaras. La pantalla giratoria, comodísima: Poder cambiar el formato de grabación solo girando la pantalla es cómodo, rápido e intuitivo. ❌ LO PEOR No es sumergible: Al contrario que otras cámaras, esta DJI no se puede sumergir debajo del agua. 💡 CÓMPRALO SI... Te gusta capturar cada momento del día cuando vas de viaje o quieres crear recuerdos en vídeo o foto con buena calidad incluso de noche. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa más económica o buscas una cámara portátil que puedas sumergir debajo del agua.

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Imágenes | DJI

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