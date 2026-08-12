Amazon rebaja (casi a precio mínimo) este iPad Pro M4 con 11 pulgadas, 2 TB y 5G

Enfrentarnos a la compra de un nuevo dispositivo electrónico en 2026 es, en la mayoría de los casos, sinónimo de tener que pagar bastante más de lo que habríamos pagado por lo mismo hace poco más de un año. Compañías como Valve, Sony, Microsoft o Apple han subido recientemente el PVP de muchos de sus productos y algunas otras se sumarán próximamente (como Nintendo y su Switch 2, que aumenta de precio desde septiembre).
Apple iPad Pro de 11 Pulgadas (M4)
Mención especial para el catálogo de Apple, que ha visto recientemente aumentado de forma considerable el PVP de la mayoría de sus integrantes justo cuando venía ofreciendo una genial relación calidad precio en equipos como el MacBook Neo. De modo que si teníamos en mente comprar próximamente algo de Apple, probablemente nos tocará pagar un extra... excepto si encontramos ofertas tan buenas como la de este iPad Pro a 1.681,42 euros en Amazon.
El modelo más completo del iPad Pro de 11 pulgadas de la anterior generación
La familia de iPad Pro, ya de serie a un precio no apto para todos los bolsillos, ha sido una de las más afectadas por la reciente subida de Apple: la nueva generación de modelos con el chip M5 es, desde hace unas semanas, 200 euros más cara. Por lo que encontrar estas tablets en oferta es clave si queremos ahorrarnos lo máximo posible.
En este sentido, Amazon acaba de rebajar casi a su precio más bajo hasta la fecha el iPad Pro M4 de la pasada generación en su configuración más completa: 2 TB de capacidad, conectividad 5G (además de WiFi) y acabado en vidrio nanotexturizado. Una tablet que hace apenas unos días se acercaba a los 3.000 euros y que ahora tiene un descuentazo de más de mil.
Aun así, sigue siendo una tablet de gama alta no apta para todos los bolsillos y sólo merece la pena su compra si pensamos sacarle el máximo partido. En caso afirmativo, nos llevamos un equipo potentísimo, con un chip M4 al que no hay tarea que se le resista. Además, con esos 2 TB con los que estaremos cubiertos a largo plazo y conectividad 5G que permite usarlo conectado a la red dentro y fuera de casa. Y con aspectos tan interesantes como una pantalla brutal con ProMotion y una gran autonomía.
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⚡ EN RESUMEN: oferta ipad pro m4 11" 2 TB 5G
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⛔ NO LO COMPRES SI... no vas a aprovechar todo su potencial. En ese caso, el iPad Air tiene mejor relación calidad precio
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