Amazon no espera al Black Friday para tumbar el precio de la Ninja Crispi: freidora de aire con rebajón histórico en sus ofertas anticipadas

En apenas dos semanas tendrá lugar el Black Friday de 2026 que, como cada año, esperamos que sea la mayor campaña de rebajas de los últimos doce meses. Aunque muchas tiendas ya han dado su pistoletazo de salida y no hace falta que esperemos a entonces para conseguir buenos chollos.

Una de ellas es Amazon, que aunque ha anunciado que su Black Friday tendrá lugar desde el próximo 19 de noviembre (y hasta el lunes 30), ya ha activado un buen puñado de ofertas con motivo de su Black Friday anticipado, las cuales estarán activas hasta el 30 de noviembre (o hasta que se acabe el stock, lo que antes suceda). Entre las que se encuentra la Ninja Crispi por 101,28 euros.

Con doble recipiente de cristal y cuatro modos de cocinado

Estamos ante una superventas entre las freidoras de aire. Un modelo con un PVP de 179,99 euros, que habitualmente podemos encontrar por menos pero que ahora roza su mínimo histórico con esos poco más de 100 euros. Una oportunidad para no dejar escapar si andábamos tras su pista.

Donde más destaca esta Crispi es en su diseño, al ofrecer recipientes de cristal que dejan ver el interior mientras cocinamos, en tiempo real. Los cuales, además, sirven para almacenar en la nevera o servir en la mesa sin ensuciar más vajilla. Concretamente, viene con dos de diferentes capacidades: 1,4 y 3,8 litros.

La Ninja Crispi cuenta con cuatro funciones de cocción: freír con aire, asar, dorar y recalentar. Con una potencia máxima de 1.700 W y hasta 185 grados que permiten preparar prácticamente cualquier plato que queramos, dulce o salado. Todo ello, con una modularidad que la convierte en muy versátil para cocinar en casa o llevarla a reuniones con amigos o familiares.

⚡ EN RESUMEN: oferta ninja crispi amazon ✅ LO MEJOR Su precio , que roza (y supera por muy poco) el más bajo que ha tenido hasta la fecha

, que roza (y supera por muy poco) el más bajo que ha tenido hasta la fecha Con doble recipiente de cristal que deja ver su interior mientras cocinamos ❌ LO PEOR No es el modelo más potente de Ninja: Crispi Pro mejora en algunos aspectos a la Crispi 💡 CÓMPRALA SI... esperabas a este Black Friday para encontrar una buena oferta ⛔ NO LA COMPRES SI... ver el cocinado en tiempo real no es indispensable para ti. En ese caso, muchas freidoras opacas suelen salir incluso más baratas

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