Amazon derriba el precio de la alternativa al AirTag: funciona con iPhone y se recarga con el sol

El AirTag de Apple es un accesorio muy práctico de cara a realizar un viaje, ya que nos permite saber dónde está nuestra maleta, mochila o llaves (si se cuenta con una funda) en todo momento. Pero hay muchísimas alternativas que no destacan tanto por su funcionamiento, pero sí por sus añadidos. Es el caso del Ugreen FineTrack Pro Smart Finder, que ahora está de oferta en Amazon por 17,28 euros (antes 25,99 euros).

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Un localizador que se recarga con el sol

El Ugreen FineTrack Pro Smart Finder es un localizador que, al igual que el AirTag, únicamente funciona con dispositivos de Apple. No tiene la precisión que ofrece el localizador de Apple, pero sí que cuenta con algunos añadidos que son bastante interesantes, y que no solemos ver en muchos modelos.

El localizador de Ugreen viene con una pequeña placa que permite recargar el accesorio a través de luz solar, permitiendo de esta forma que podamos tener la batería lista antes de cada viaje, evitando así que tengamos que cambiar la pila. Además, también cabe mencionar que la marca promete hasta dos años de autonomía.

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También incorpora un altavoz para localizar el accesorio y se integra en la red Buscar de Apple, al igual que el AirTag u otros localizadores. Por otro lado, es resistente al agua y al polvo gracias a la certificación IP68, incluye una anilla para colgar el localizador en un llavero.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Ugreen FineTrack Pro Smart Finder hoy ✅ LO MEJOR Su carga solar , lo que permite que podamos tener la batería recargada antes de cada viaje y sin tener que cambiar la pila.

, lo que permite que podamos tener la batería recargada antes de cada viaje y sin tener que cambiar la pila. Se integra con la red Buscar de Apple .

. Incorpora una anilla para colgarlo de un llavero. ❌ LO PEOR Únicamente funciona con dispositivos de Apple .

. Tarda aproximadamente 70 horas en recargarse a través de la carga solar. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una alternativa más barata al AirTag que te permita tener la batería del localizador siempre lista sin depender de cambiarle la pila. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un móvil con Android o Harmony OS, ya que este localizador no es compatible.

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Imágenes | Ugreen

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