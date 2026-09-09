A precio de outlet los mejores auriculares de Samsung. Y vienen con cuatro años de garantía

No hace demasiado que los Samsung Galaxy Buds4 Pro llegaron a las tiendas, pero durante estos meses los hemos podido encontrar de oferta con buenos precios. De hecho, ahora mismo se encuentran con uno de los mejores descuentos que hemos visto hasta el momento, ya que Amazon los tiene rebajados por 207,93 euros (antes 249 euros). Además, la tienda ofrece cuatro años de garantía: tres del fabricante y uno adicional.

No obstante, si no te interesa tanto la garantía y buscas el mejor precio, Powerplanet tiene los auriculares por 181,95 euros. Además, algunas otras tiendas, como MediaMarkt y El Corte Inglés, los tienen más baratos que Amazon. Eso sí, Amazon es la única que ofrece los cuatro años de garantía.

Ideales, sobre todo, si tienes un móvil Samsung Galaxy

Los Samsung Galaxy Buds4 Pro son los mejores auriculares que tiene la marca ahora mismo en su catálogo, y son una excelente opción de compra, sobre todo, si tenemos un móvil de Samsung, ya que se integran perfectamente con ellos. También cabe mencionar que, a diferencia del modelo Galaxy Buds4, los auriculares vienen con puntas de silicona, lo que permite que podamos ajustarlos mejor al oído.

Estos auriculares de Samsung cuentan con una buena cancelación activa de ruido y ofrecen una muy buena calidad de audio. Pero, como decimos, algunas funciones se reservan a los móviles Samsung Galaxy, como bien es el caso de los controles con la cabeza. Además, la app únicamente está disponible en Android y no en otros ecosistemas como iOS.

Por otro lado, los auriculares son bastante cómodos de utilizar y no son especialmente llamativos. Su batería ofrece una autonomía de aproximadamente entre cinco horas y media y seis con una sola carga y teniendo activada la cancelación de ruido.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los Samsung Galaxy Buds4 Pro hoy ✅ LO MEJOR Ofrecen una buena cancelación de ruido y una excelente calidad de audio.

y una excelente calidad de audio. Su batería ofrece una buena autonomía. ❌ LO PEOR La app únicamente es compatible con Android y algunas funciones se reservan para los móviles Samsung Galaxy. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un móvil Samsung Galaxy, o al menos un móvil Android, y buscas unos auriculares con una buena relación calidad-precio. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un iPhone, ya que la app no está disponible para iOS.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Jose García, Samsung

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