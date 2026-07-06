A precio de outlet en Carrefour una selección de teles LG, TCL, Samsung y más marcas desde 299 euros

Si estás pensando en renovar alguna de las teles de casa y no quieres gastar mucho, Carrefour tiene ahora (hasta el 13 de julio) activa la campaña Electro Verano, con buenos descuentos y financiación hasta en 12 meses sin intereses. Estos son los cinco mejores chollos en smart TVs que hemos encontrado hoy en Carrefour.

Smart TV Mini RGB evo 55'' (139,7 cm) LG MRGB86B6A con IA, 4K UHD, 144 Hz PVP en Carrefour — 899,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG 65QNED7EB3C por 599 euros: QNED MiniLED de 65 pulgadas y con webOS 26.

por 599 euros: QNED MiniLED de 65 pulgadas y con webOS 26. TCL 55T69C por 359 euros: QLED de 55 pulgadas con Google TV.

por 359 euros: QLED de 55 pulgadas con Google TV. Samsung TU98DU9005K por 1.499 euros: de 98 pulgadas y con Tizen OS.

por 1.499 euros: de 98 pulgadas y con Tizen OS. LG MRGB86B6A por 899 euros: con panel Mini RGB de 55 pulgadas y 144 Hz.

por 899 euros: con panel Mini RGB de 55 pulgadas y 144 Hz. Hisense 43E79S por 299 euros: QLED de 43 pulgadas y con IA.

LG 65QNED7EB3C

La primera propuesta de televisores que merecen la pena ahora mismo en Carrefour es esta de la firma LG (599 euros). Destaca por su panel con tecnología QNED MiniLED de 65 pulgadas. En su interior alberga el procesador α7 AI Gen9 y es una tele que funciona bajo el sistema operativo webOS 26. Se trata de un modelo de tele de este año y que además es compatible con Apple AirPlay.

TCL 55T69C

Si buscas un modelo de televisor más económico, este de TCL está ahora disponible por 359 euros. Se trata de una tele con panel QLED de 55 pulgadas y resolución 4K UHD. Es compatible con Dolby Vision, HDR10+ y HLG. En el apartado de audio, ofrece soporte para Dolby Atmos y DTS Virtual:X. Se puede destacar que funciona bajo el sistema operativo Google TV, que brinda una interfaz elegante y muy fluida.

Samsung TU98DU9005K

Y si lo que quieres montar es una especie de pantalla de cine en tu hogar, esta tele Samsung de 98 pulgadas (1.499 euros) es perfecta para ti. Está gestionada por el procesador Crystal 4K y su rendimiento es bueno gracias a su tasa de refresco nativa de 100 Hz (llegando a los 120 Hz con Motion Xcelerator). ES compatible con HDR10+ e integra el sistema operativo Tizen OS.

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LG MRGB86B6A

Esta smart TV LG de 55 pulgadas destaca por incorporar lo último en tecnología de paneles: el revolucionario Mini RGB evo. Esta innovación de nueva generación ofrece una cobertura cromática pura al 100%, que optimiza el contraste mediante miles de MiniLEDs independientes. Viene equipada con el procesador α8 AI Gen3, soporte para Dolby Atmos, panel antirreflejos y una tasa de refresco ideal para gaming de 144 Hz. Lo mejor es que ahora tiene un descuentazo de 350 euros en Carrefour, ya que ha pasado de costar 1.349 a 899 euros.

Smart TV Mini RGB evo 55'' (139,7 cm) LG MRGB86B6A con IA, 4K UHD, 144 Hz PVP en Carrefour — 899,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Hisense 43E79S

La última de las teles que te queremos mostrar que merece la pena en Carrefour es perfecta para salones pequeños o dormitorios y solo cuesta 299 euros. Monta un panel QLED de 43 pulgadas con resolución 4K y es una tele lanzada en este 2026. Además, destaca por ser compatible con Dolby Vision & Atmos y venir con IA para realizar un buen escalado a 4K.

Smart TV QLED 43" (109,22 cm) Hisense 43E79S con IA , 4K UHD, 60 Hz PVP en Carrefour — 299,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Webedia, LG, Samsung, TCL y Hisense

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