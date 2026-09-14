A este precio, es complicado encontrar un portátil gaming mejor: RTX 5070, 32 GB de RAM, pantalla OLED y hasta un juegazo gratis

Con el precio actual de la memoria RAM y el almacenamiento, los portátiles gaming se han convertido en una de las mejores opciones para todo aquel que busque un equipo nuevo para jugar. Especialmente, como cuando vemos ofertas tan jugosas como la de este portátil Lenovo que tiene MediaMarkt: está rebajado hasta los 1.849 euros, pero al meterlo en el carrito recibe un descuento adicional y se queda en 1.571,65 euros.

Portátil gaming - Lenovo Legion Pro 5 16IAX10, 16" WQXGA OLED, Intel® Core™ Ultra 7 255HX, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX™ 5070, Sin sistema operativo PVP en MediaMarkt (con descuento en el carrito) — 1.571,65 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Hardware para jugar durante años y pantalla OLED

Con el descuento en el carrito, este portátil gaming de Lenovo se queda rozando su precio mínimo histórico (que es de 1.569,42 euros). Teniendo en cuenta que su PVP es de 2.299 euros, lo cierto es que estamos ante un muy buen momento de compra. A cambio, obtendremos un portátil gaming pensado para jugar durante muchos años.

Este equipo, el Lenovo Legion Pro 5 16IAX10, es un equipo de 16 pulgadas que monta una RTX 5070, la tarjeta más equilibrada dentro de la línea RTX 5000 de NVIDIA. Con ella y con su procesador Intel Core Ultra 7 255HX, vamos a tener un equipo que nos permitirá jugar durante años a muy buen nivel, todo teniendo en cuenta que es una GPU compatible con DLSS 5.

A nivel de memoria, el equipo viene con 32 GB de memoria RAM DDR5 y 1 TB de SSD. Todo está redondeado por una pantalla OLED, por lo que podemos esperar de ella un contraste sobresaliente y colores vivos, siendo ideal para títulos de un solo jugador. Además, tiene una tasa de refresco de 165 Hz, aunque eso sí, el equipo viene sin sistema operativo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del portátil Lenovo legion pro 5 ✅ LO MEJOR Un muy buen precio: No es su precio mínimo, pero está rozándolo con el descuento que se aplica automáticamente en el carrito.

No es su precio mínimo, pero está rozándolo con el descuento que se aplica automáticamente en el carrito. Su pantalla OLED: No todos los portátiles cuentan con este tipo de pantalla y mejora sensiblemente la experiencia a la hora de jugar.

No todos los portátiles cuentan con este tipo de pantalla y mejora sensiblemente la experiencia a la hora de jugar. Viene con un juegazo gratis: El equipo viene con 'Control Resontant' de regalo, uno de los lanzamientos más destacados de este mes de septiembre. ❌ LO PEOR Es un equipo pesado: Pesa 2,43 kg, por lo que estamos ante un equipo que, aunque se puede mover, no es precisamente ligero. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador que te permita jugar ahora y durante un buen montón de años con el plus de tener pantalla OLED. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción más económica o quieres un equipo más ligero para ir con él todos los días a clase o al trabajo.

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Imágenes | Lenovo

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